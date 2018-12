Täglich neue Skandale: Für Trump wird es immer enger

Von Floo Weißmann

Washington – Donald Trump erlebt kein friedliches Weihnachtsfest – jedenfalls nicht, was seine Präsidentschaft betrifft. Mehrere Ereignisse in dieser Woche haben den politischen Horizont verdüstert.

Besonders brisant erscheint ein Nebenschauplatz: Trumps früherer Anwalt und Ausputzer Michael Cohen ist am Mittwoch zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Unter anderem geht es dabei um Schweigegeld an zwei Frauen, die angeblich mit Trump im Bett waren. Das Gericht wertete dies als illegale Wahlkampffinanzierung. Cohen gab an, er habe im Auftrag von Trump gehandelt und es immer wieder als seine Pflicht empfunden, dessen „schmutzige Taten“ zu vertuschen.

Trump putzte sich ab: „Ich habe Cohen niemals angewiesen, das Gesetz zu brechen“, twitterte er. Doch es gibt Indizien dafür, dass er persönlich beteiligt war, darunter die Aufzeichnung eines Telefonats und Zeugenaussagen. Unter anderen Umständen müsste sich Trump wohl als mutmaßlicher Auftraggeber oder Mitwisser einer Straftat verantworten. Nach den Richtlinien des US-Justizministeriums kann ein amtierender Präsident nicht angeklagt werden. Ihm droht aber ein Strafverfahren, sobald er nicht mehr im Weißen Haus residiert.

Und das ist bei Weitem nicht sein einziges Problem. Gestern wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren bekannt. Gegenstand: Hat das Komitee, das die Feiern zu Trumps Amtseinführung organisierte, illegalerweise auch Spenden aus Russland und den Golfmonarchien angenommen?

Daneben werden täglich neue Details über geschäftliche und politische Kontakte aus dem Team Trump nach Russland bekannt. Ob Sonderermittler Robert Mueller am Ende eine illegale Wahlkampf-Absprache gerichtstauglich belegen kann, bleibt fraglich. Aber schon die Vertuschungsversuche haben mehreren Trump-Vertrauten eine Verurteilung eingebracht.

Der Präsident selbst steht im Verdacht der Behinderung der Justiz. Das hält ihn nicht davon ab, auf Twitter den Sonderermittler zu beschimpfen und die Untersuchung als Hexenjagd zu verunglimpfen.

Laut Insidern könnte Muel­ler seinen Abschlussbericht Anfang 2019 an den Justizminister übergeben, was die Nervosität im Trump-Lager erklärt. Zudem kontrollieren die Demokraten ab Jänner das Repräsentantenhaus. Sie wollen eigene Untersuchungen gegen den Präsidenten anstrengen und dafür auch seinen Steuerakt anfordern.

Einen Vorgeschmack auf die Konfrontation lieferte diese Woche ein Konflikt zwischen dem Präsidenten und den Top-Demokraten Nancy Pelosi und Chuck Schumer. Vor laufenden Kameras stritten sie im Oval Office um das Geld für die Mauer, die Trump an der Grenze zu Mexiko bauen will. Die Demokraten brachten den Präsidenten dazu, großspurig die Verantwortung für eine Zahlungsunfähigkeit der Regierung zu übernehmen, sollte es keine Einigung auf ein Budget geben. Dabei versuchen seine Republikaner seit Wochen, den drohenden „shutdown“ den Demokraten umzuhängen. Stichtag: 21. Dezember.

Trump liegt aber auch mit seiner eigenen Partei über Kreuz. Am Donnerstag machte der von den Republikanern kontrollierte Senat den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman für den Khashoggi-Mord verantwortlich. Und er stimmte dafür, die US-Unterstützung für bin Salmans Krieg im Jemen zu beenden. Trump hingegen deckt die saudische Führung.

Ausgerechnet in dieser Phase braucht der Präsident einen neuen Stabschef. Die ersten drei Kandidaten haben abgesagt. In Washington wird gemunkelt: Wer immer den Job als Trumps rechte Hand übernimmt, braucht wohl bald selber einen Anwalt.

Gerüchtehalber hat nun der Schwiegersohn des Präsidenten, Jared Kushner, für den Posten vorgesprochen. Er verfügt zwar kaum über politische Erfahrung; und er hat in seinen bisherigen Aufgaben – von der Verwaltungsreform über die Opioid-Krise bis zum Nahost-Frieden – nichts weitergebracht. Aber sein Schicksal ist seit dem Wahlkampf eng mit dem des Präsidenten verknüpft. Und das kann für Trump von Vorteil sein, wenn sich das Weiße Haus in eine Wagenburg verwandelt.