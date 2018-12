Klimagipfel einigt sich auf Regeln für weltweiten Klimaschutz

Kattowice – Drei Jahre nach der historischen Einigung auf das Pariser Klimaabkommen haben fast 200 Staaten gemeinsame Regeln für die praktische Umsetzung beschlossen. Der Chef der UN-Klimakonferenz in Polen, Michal Kurtyka, besiegelte den Kompromiss des Plenums am Samstag in Kattowitz (Katowice) mit einem Hammerschlag. Ziel des Abkommens ist, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Dafür muss der Ausstoß von Treibhausgasen etwa aus der Verbrennung von Kohle und Öl in den kommenden Jahren drastisch reduziert werden.

Vertreter aus 196 Staaten und der EU hatten in Polen zwei Wochen lang um die Regeln gerungen, nach denen Staaten künftig über ihre Pläne und Fortschritte im Klimaschutz berichten sollen. Vergleichbarkeit und Transparenz sind wichtig, da das Pariser Abkommen auf gegenseitigem Vertrauen beruht und keine Sanktionen vorsieht, wenn Länder nicht vorankommen. Vor allem der Gruppendruck soll alle auf Kurs halten.

„1000 kleine Schritte nach vorne“

Die Zeit drängt: Die Jahre 2015 bis 2018 waren nach Analysen der Weltwetterorganisation die vier wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert. Und die 20 wärmsten lagen in den vergangenen 22 Jahren. Geht es weiter wie bisher, leben wir Ende dieses Jahrhunderts wohl in einer drei bis vier Grad wärmeren Welt. Die fatalen Folgen je nach Region: mehr Hitzewellen, längere Dürren sowie mehr Stürme, Starkregen und Hochwasser.

Kurtyka sagte, bei den Klimaverhandlungen gehe es nicht um nationale Interessen, sondern einen Sinn für Menschlichkeit und die Verantwortung für kommende Generationen. Die Beschlüsse seien „1000 kleine Schritte nach vorne. Sie können stolz sein.“

Sitzungen immer wieder verschoben

Die Verhandlungen sollten eigentlich am Freitag enden, zogen sich aber hin bis durch die Nacht. Sitzungen wurden immer wieder verschoben. Die Entscheidung fiel schließlich erst einen ganzen Tag später – was für Klimagipfel aber nichts Ungewöhnliches ist.

Strittig waren auch Fragen rund um Finanzhilfen der reicheren Länder für die ärmeren. Die vom Klimawandel besonders gefährdeten Staaten hatten zudem ein deutliches Signal eingefordert, dass es größere Anstrengungen im Klimaschutz braucht, um dramatische Folgen zu begrenzen. Bis zuletzt gab es auch Ärger um den internationalen Handel mit Verschmutzungsrechten.

Köstinger begrüßt Einigung

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) begrüßte die Einigung von Katowice (Kattowitz) als „wichtigen Schritt“ zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. „Erstmals gibt es ein verbindliches Regelwerk, wie die Staaten der Welt die Beschlüsse und Ziele des Pariser Abkommens umsetzen sowie transparent und überprüfbar dokumentieren werden“, teilte Köstinger am Samstagabend in einer Aussendung mit.

„Diese Einigung ist hart erkämpft und deshalb umso wichtiger“, so Köstinger, die gemeinsam mit EU-Kommissar Miguel Arias Canete für die EU-Staaten verhandelt hatte. Sie zeigte sich besonders erfreut, dass die EU-Staaten, die eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einnähmen, bei der Konferenz die anderen Staaten „an Bord behalten“ konnten. Dies sei „ein wesentlicher Erfolg der Konferenz und ein wichtiger Schub für den globalen Klimaschutz“.

Europa verursache nur zehn Prozent der Emissionen, leiste aber 40 Prozent der Beiträge für die internationale Klimaschutzfinanzierung. „Wir nehmen unsere Rolle also sehr ernst und versuchen, auch weniger entwickelten Staaten in dieser Hinsicht zu helfen“, so Köstinger. Im Zuge der Konferenz war Österreich auch der „High Ambition Coalition“ beigetreten, einer Gruppe besonders engagierter Staaten. „Diese Koalition der Ambition im Klimaschutz hat der Konferenz sicherlich noch einmal einen wichtigen Schub gegeben, in einer Phase, in der alles an der Kippe gestanden hat“, sagte die Ministerin.

Umweltorganisationen kritisch

Als enttäuschend wertete hingegen der Grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz das Ergebnis von Katowice, und kritisierte diesbezüglich auch die EU-Staaten, die es verabsäumt hätten, sich an die Spitze der Klimaschutzanstrengungen zu stellen. „Auch die österreichische Regierung und Ministerin Köstinger haben sich nicht getraut, die Rolle des Klimavorreiters zu übernehmen. Der Aufschub des Kohleausstiegs ist das große Versäumnis dieser Ratspräsidentschaft“, so Waitz.

Umweltorganisationen äußerten sich kritisch. „Das Ergebnis dieser Weltklimakonferenz ist ambitionslos“, monierte Greenpeace-Klimaexperte Adam Pawloff das Fehlen eines global verbindlichen Rahmens zur Nachbesserung der nationalen Klimaschutzpläne und kritisierte diesbezüglich auch Österreich. „Nur mit ambitionierten Maßnahmen, wie einem Beschluss zum Ende der Neuzulassung von Dieselautos und Benzinern binnen zehn Jahren, kann Österreich seinen Beitrag zur Lösung der Klimakrise leisten.“

„Sehr kritisch“ bewertete auch WWF Österreich das Gesamtergebnis von Katowice. „Viele Regierungen haben noch immer nicht verstanden, dass die Klimakrise nicht mit Minimalkompromissen und nationalen Sonderwünschen gestoppt werden kann“, teilte WWF-Klimaexpertin Lisa Plattner in einer Aussendung mit. Es sei zwar gut, dass es ein Regelbuch für das Pariser Abkommen gebe, das Gipfelergebnis habe aber viele Lücken und enthalte keine verbindlichen nationalen Handlungsaufträge.

Plattner verwies darauf, dass sich Umweltministerin Köstinger in Katowice einer Gruppe ambitionierter Länder angeschlossen hatte. Dieser Schwung müsse nun für überfällige Maßnahmen in Österreich genutzt werden. „Retro-Aktionen wie Tempo 140 müssen sofort gestoppt werden“, forderte sie.

Der nächste UN-Klimagipfel findet in Chile statt, und zwar nach Angaben des dortigen Umweltministeriums entweder im Dezember 2019 oder Januar 2020. (dpa)