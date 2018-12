Parlamentswahl in Bangladesch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

Dhaka – Bei Gewalt am Rande der Parlamentswahl in Bangladesch sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Person wurde nach Polizeiangaben getötet, als Polizisten am Sonntag in der Stadt Bashkhali auf Oppositionsanhänger schossen. Ein Aktivist wurde in der Region Rangamati im Südosten des Landes erschlagen.

Vor einem Wahllokal im Südosten des Landes war es zu einem Streit zwischen Anhängern der regierenden Partei und der oppositionellen konservativen BNP (Nationalistische Partei Bangladesch) gekommen. Dabei wurde eine Person getötet, zehn weitere wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Auseinandersetzung fand bereits Stunden vor Öffnung der Wahllokale im Bezirk Rangamati statt.

Einer der Unterstützer der Regierungspartei starb im Krankenhaus, wie Polizeisprecher Alamgir Kabir der Deutschen Presse-Agentur sagte. Soldaten hätten die Lage beruhigt, nachdem die beiden Gruppen sich mit Messern, Macheten und Stöcken angegriffen hätten. Sie hätten offensichtlich das Wahllokal unter ihre Kontrolle bringen wollen.

104 Millionen Wahlberechtigte

Bei der Wahl will Premierministerin Sheikh Hasina von der regierenden Awami League eine vierte Amtszeit erringen. Bereits der Wahlkampf war von Gewalt überschattet. Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern von Regierung und Opposition wurden in den vergangenen Wochen 13 Menschen getötet und tausende verletzt. Nach Angaben der Opposition wurden seit der Ankündigung der Wahl im November zudem rund 14.000 Regierungsgegner festgenommen. Um die Ordnung während der Wahl aufrecht zu erhalten, wurden mehr als 700.000 Soldaten und Sicherheitsleute entsandt.

Regierungschefin Hasina und Oppositionsführerin Khaleda Zia pflegen eine erbitterte Feindschaft, die das südasiatische Land immer wieder politisch lähmt. Seit mehr als 25 Jahren wechselten sich die Rivalinnen an der Staatsspitze ab. In den vergangenen Jahren hatte Hasina die Oberhand, sie regiert seit 2009.

Rund 104 Millionen der etwa 160 Millionen Einwohner des südasiatischen Landes sind wahlberechtigt. Mehr als 1.860 Kandidaten bewerben sich um insgesamt 300 Parlamentssitze. Ergebnisse werden am Montag erwartet. (APA/AFP)