Chinas Präsident pocht auf Wiedervereinigung mit Taiwan

Chronologie des Konflikts zwischen China und Taiwan

Die Insel Taiwan (Formosa) vor der chinesischen Südküste – von 1590 bis 1661 von Portugiesen, Spaniern und Niederländern besetzt – musste 1895 von China nach einer militärischen Niederlage an Japan abgetreten werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam sie 1945 als Provinz wieder zu China.