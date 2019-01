Machtkampf eskaliert: Guaido erklärt sich zum Präsidenten Venezuelas

Caracas – Der venezolanische Parlamentspräsident Juan Guaido hat die sozialistische Regierung von Nicolas Maduro für entmachtet erklärt und sich selber zum Übergangs-Staatschef des von Korruption und Armut geplagten Landes ausgerufen. Minuten später erkannte US-Präsident Donald Trump den Oppositionsführer als rechtmäßigen Übergangspräsidenten an.

Venezuela brach daraufhin am Mittwoch (Ortszeit) die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ab. Diplomatisches Personal müsse innerhalb von 72 Stunden das Land verlassen, sagte Maduro. „Die imperialistische US-Regierung will eine Marionettenregierung in Venezuela einsetzen“, fügte er hinzu und schwor seine Anhänger auf die Verteidigung seiner sozialistischen Regierung ein. „Hier ergibt sich niemand“, sagte er.

Das Militär forderte er dazu auf, Einheit und Disziplin zu wahren. „Wir werden über all dies triumphieren, wir werden als Sieger hervorgehen“, erklärt er vor Anhängern vor seinem Präsidentenpalast in Caracas. Die Opposition habe einen Putschversuch unternommen, sagte er, während landesweit Hunderttausende seinen Rücktritt verlangten und Guaidos Forderung nach Wahlen unterstützen. Die regierenden Sozialisten riefen dagegen zur Verteidigung Maduros auf.

Viel internationaler Rückhalt für Guaido

Der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaido teilte unterdessen mit, dass er die diplomatischen Missionen und das in Venezuela akkreditierte Personal seine Präsenz aufrechterhalte. Anderslautende Anweisungen sollten ignoriert werden, hieß es in einer von Guaido unterzeichneten Mitteilung.

Unterstützer feiern Juan Guaido (umringt von Personenschützern) nachdem er erklärte, ab sofort als "Interims-Präsident" Venezuelas zu fungieren. - AFP

Guaido wurde nach den USA von mehreren lateinamerikanischen Staaten wie Brasilien, Chile und Paraguay als legitimer Übergangs-Staatschef anerkannt. Die Führung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) stellte sich ebenfalls hinter den Parlamentschef.

Der kolumbianische Präsident Ivan Duque erklärte beim Weltwirtschaftsforum in Davos, sein Land erkenne Juan Guaido als „Präsidenten Venezuelas“ an und begleite den „Übergangsprozess zur Demokratie“, damit sich das venezolanische Volk „von der Diktatur befreit“. Ähnlich äußerten sich in Davos die peruanische Vizepräsidentin Mercedes Araoz und die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland.

Der argentinische Präsident Mauricio Macri schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter: „Wie die anderen Staaten der Lima-Gruppe vertrauen wir darauf, dass die Entscheidung der Nationalversammlung und ihres Präsidenten zur Wiederherstellung der Demokratie durch freie und transparente Wahlen führen wird, bei vollständiger Gültigkeit der Verfassung und Teilnahme der Oppositionsführer.“ Der Lima-Gruppe gehören 13 lateinamerikanische Staaten und Kanada an.

Mexikos Regierung hielt dagegen an Maduro fest. Laut dem Sprecher des Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador, Jesus Ramirez, analysiert die mexikanische Regierung die Situation in Venezuela. Es gebe zunächst keine Änderungen in den diplomatischen Beziehungen zu dem Land und dessen Regierung, hieß es. Auch Boliviens Präsident Evo Morales bekundete in einem Tweet Solidarität mit Maduro.

USA drohen Maduro: „Alle Optionen auf dem Tisch“

Die US-Regierung drohte dem Sozialisten mit schweren Konsequenzen, sollte er die Macht nicht friedlich übergeben. „Alle Optionen sind auf dem Tisch“, sagte Trump. Er forderte andere Regierungen im Westen dazu auf, Guaido ebenfalls als Übergangspräsidenten anzuerkennen. Eine Sprecherin der Europäischen Union erklärte, die EU verfolge die Lage in Venezuela „sehr genau“. In einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP fügte sie hinzu: „Wir stehen in Kontakt mit den Mitgliedern (der EU) und mit Partnern“.

Guaido hatte Maduro am Mittwoch vor Tausenden jubelnden Anhängern den Fehdehandschuh hingeworfen. „Vor dem allmächtigen Gott gelobe ich, die Kompetenzen der Exekutive als Interims-Präsident von Venezuela zu übernehmen“, sagte der 35-jährige Abgeordnete bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas. „Lasst uns alle schwören, dass wir nicht ruhen, bis wir die Freiheit erlangt haben.“ Die Opposition beruft sich auf die Verfassung, nach der das Parlament übergangsweise die Exekutivgewalt übernehmen kann, wenn es keinen legitimen Präsidenten gibt.

Gummigeschosse gegen Demonstranten

Am Mittwoch gingen in ganz Venezuela Zehntausende Menschen gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen. Die Demonstranten zeigten Transparente mit der Aufschrift „Wir sind frei“ und skandierten „Sie wird stürzen, sie wird stürzen, diese Regierung wird stürzen“. Die Polizei feuerte Tränengasgranaten und Gummigeschoße in die Menge. Vermummte Demonstranten schleuderten Steine auf die Sicherheitskräfte. Nach Medienberichten wurden mehrere Demonstranten festgenommen. Auch Maduros Anhänger gingen auf die Straßen, um die Regierung zu unterstützen. Der 23. Jänner ist ein symbolisches Datum für das Land, weil an diesem Tag 1958 der damalige venezolanische Diktator Marcos Perez Jimenez gestürzt wurde.

Guaido rief die Streitkräfte dazu auf, sich auf die Seite der Regierungsgegner zu stellen. Noch kann Maduro allerdings auf die Unterstützung der mächtigen Militärs setzen: Generäle sitzen an den wichtigen Schaltstellen der Macht, kontrollieren das Ölgeschäft, den Import von Lebensmitteln, Banken und Bergbaufirmen. Viele sollen in Korruption und kriminelle Geschäfte verwickelt sein.

Erdöl-Riese in tiefer Krise

Venezuela, das Land mit den größten Erdölreserven der Welt, streckt in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise. Die Opposition wird unterdrückt, viele Regierungsgegner sitzen in Haft oder sind ins Exil geflohen. Aufgrund von Devisenmangel kann das einst reiche Land kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs importieren. Rund drei Millionen Venezolaner sind bereits vor dem Elend ins Ausland geflohen.

US-Außenminister Mike Pompeo rief das Militär und andere Sicherheitskräfte in Venezuela dazu auf, „die Demokratie zu unterstützen und alle Bürger Venezuelas zu schützen“. Das Volk habe lange genug unter der „katastrophalen Diktatur“ Maduros gelitten. Die USA seien bereit dazu, humanitäre Hilfe für die Menschen in Venezuela zu leisten, soweit die Bedingungen dies zuließen. „Die Vereinigten Staaten sichern Präsident Guaido, der Nationalversammlung und dem Volk Venezuelas unsere anhaltende Unterstützung zu.“

Präsident Maduro hatte sich vor zwei Wochen für seine zweite Amtszeit vereidigen lassen. Zahlreiche Staaten, internationale Organisationen und die Opposition erkennen ihn nicht als legitimen Präsidenten an, weil die Wahlen im vergangenen Jahr nicht demokratischen Standards entsprachen. Unterstützt wird Maduro hingegen von seinen Verbündeten in Kuba, Bolivien und Nicaragua. Zuletzt versuchte er auch, seine Beziehungen zu Russland, China und der Türkei zu vertiefen.