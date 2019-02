Aus für INF-Vertrag: Gefährliche neue Welt

Die Waffen der Zukunft

Stockholm – Noch wollen die Experten nicht von einem globalen Rüstungswettlauf sprechen. Doch in einigen Ländern und Regionen steigen die Militärausgaben stark an, etwa in Ostasien und am Persischen Golf (siehe Grafik oben). Dabei geht es nicht allein um quantitative Aufrüstung, sondern auch um qualitative. Technische Fortschritte erlauben es, bestehende Waffensysteme zu erweitern und neue Waffen zu entwickeln.