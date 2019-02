Menschenrechte brauchen auch Menschenpflichten

Von Helmut Reinalter

Viele Werte, wie z. B. Leben, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Sicherheit, Eigentum und Menschenwürde, die für die Menschenrechte kons­titutiv sind, finden sich in verschiedenen Philosophien und auch in den Weltreligionen. Die meisten Religionen versuchen diese Werte über Pflichtenkataloge zu fordern. Die Menschenrechte zielen aber auf Emanzipation und Empowerment des Individuums. Bei den Menschenrechten ist die Chance der individuellen oder kollektiven Rechtsdurchsetzung ein konstitutives Begriffsmerkmal. Dabei spielte die rechtliche Verankerung der Menschenrechte zuerst auf nationaler Ebene und später in völkerrechtlichen Verträgen eine entscheidende Rolle. Allerdings können wir erst seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert von Menschenrechten sprechen, was mit dem Prinzip der Gleichheit zusammenhängt.

Die unveräußerlichen Rechte des Menschen wurden als Grund des Staatsrechts zuerst 1776 in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Nordamerika festgeschrieben: „Wir erachten es als selbstoffenbarte Wahrheit, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt sind; dass zu diesem Leben Freiheit und das Streben nach Glück gehöre; dass, um diese Rechte zu sichern, Regierungen unter den Menschen eingesetzt sind, welche ihre gerechten Befugnisse von der Einwilligung der Regierten ableiten, dass, so oft eine Regierungsform gegen diese Ziele zerstörend wirkt, es das Recht des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen, eine neue Regierung einzusetzen und sie auf solche Grundsätze zu bauen, ihre Befugnisse solcher Gestalt einzurichten, als sie ihm am meisten geeignet erscheint, seine Sicherheit und sein Glück zu bewirken.“ In der „Erklärung der Menschenrechte der Französischen Revolution“ vom 13. September 1791 heißt es: „Alle Menschen sind von Natur aus frei und unabhängig. Jede Regierungsgewalt gehört allein dem Volke, die Behörden sind weiter nichts als die Bevollmächtigten und Diener desselben und mit ihm zu jeder Zeit verantwortlich.“ In der Revolutions-Parole „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ sind die Menschenrechte und deren Ausprägungen erhalten und darin besonders stark verankert. Die Vereinten Nationen haben die Menschenrechte 1948 in ihre Satzungen aufgenommen und am 10. Dezember 1948 die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ erlassen.

Die Menschenrechte sind heute trotz unterschiedlicher Menschenbilder zu einer grundlegenden und weltweit gültigen politischen Idee geworden. Sie bieten die Mindeststandards für die rechtliche, politische, soziale und ökonomische Lage der Menschen. Allerdings sind sie nicht überall auf der Welt tatsächlich respektiert bzw. durchgesetzt, aber kaum ein Regierungsvertreter bzw. eine Regierungsvertreterin oder ein Staat wagen es noch, die Menschenrechte prinzipiell in Frage zu stellen. Natürlich gibt es in Bezug auf sie entgegengesetzte Positionen und verschiedene Deutungen, wie z. B. eine asiatische Interpretation gegenüber der dominierenden westlichen Deutungen, die weniger individualistisch orientiert ist, oder eine islamistische Interpretation, die die Begründung der Menschenrechte in der Scharia für unverzichtbar hält. Trotzdem sind die Auseinandersetzungen um die Menschenrechte zu einem global bestimmenden politischen Emanzipationsmodell geworden. Daran sollte man denken, wenn die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte jetzt erst kürzlich ihren 80. Jahrestag hatte.

Die Menschenrechte gehen in der Geschichte relativ weit zurück. Sie sind von Philosophen, Juristen und Theologen bereits im 17. Jahrhundert als Kern eines neuzeitlichen Naturrechts bezeichnet und von der Amerikanischen Revolution und den späteren bürgerlichen Revolutionen feierlich proklamiert worden. Im 19. Jahrhundert wurden im Einflussfeld der Industriellen Revolution die Menschenrechte durch die sozialen Grundrechte ergänzt. Im Verlauf dieses Jahrhunderts wurden sie in den Verfassungen der europäischen Nationalstaaten zunehmend nationalisiert. Ihre historische Entwicklung erfolgte insgesamt in drei aufeinanderfolgenden Phasen: Die erste Etappe wird markiert durch das bereits erwähnte philosophische Naturrecht des 17. Jahrhunderts, die zweite Phase setzt ab Mitte des 18. Jahrhunderts ein und ist eng verbunden mit den Menschenrechten der Philosophen und der bürgerlichen Revolutionen und die dritte Etappe beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg, womit Menschenrechte einen grundlegend anderen rechtlichen Status annehmen, in dem sie nach 1945 zum Gegenstand eines international gültigen Rechtsystems werden. Die Grundlage dieses Rechtssystems bildet die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ von 1948, die zunächst eine zwischenstaatliche Absichtserklärung war, in den folgenden Jahrzehnten aber eine Serie von völkerrechtlich verbindlichen Pakten bringt. Zusätzlich etablieren sich schrittweise völkerrechtliche Instanzen und Mechanismen oberhalb der einzelnen Staaten, deren Aufgabe es ist, die Menschenrechtslage innerhalb dieser Staaten zu kontrollieren. Die Standarderzählung der Menschenrechte sieht den Rechtsstaat als neutrales Instrument zur Realisierung menschenrechtlicher Ideen.

Menschenrechte heute sind Ansprüche an die öffentliche politische Ordnung. Kern ist dabei die Berechtigung jedes Menschen, „in einer politischen Ordnung zu leben, die ihre Mitglieder als Gleiche berücksichtigt und ihnen damit gleichermaßen gewährleistet, dass ihre grundlegenden Ansprüche erfüllt werden“ (Christoph Menke

Arnd Pollmann). Zwei Konzeptionen sind dabei von Bedeutung, nämlich die ethische und die politische. Der Unterschied zwischen beiden bezieht sich auf den Grundbegriff, der die Menschenrechte erklärt, nämlich einerseits gleiche moralische Achtung oder freie politische Selbstbestimmung. Die traditionellen Begründungsformen für Menschenrechte haben sich heute in drei Modellen verdichtet: das Modell des Gesellschaftsvertrags, das Vernunft- und das soziale Modell. Über die moralische und politische Konzeption der Menschenrechte existieren verschiedene Kontroversen, die bis heute nicht ausgeräumt sind. Menschenrechte sind aber nur im Verbund mit Demokratie zu verwirklichen.

Eng mit den Menschenrechten ist auch die Menschenwürde verbunden, die dem ethischen Wert der menschlichen Persönlichkeit entspringt, die jedem Menschen wegen seines Menschentums zukommt. Die Menschenwürde bildet auch die Basis der ethischen Freiheit, die sich darin manifestiert, dass der Mensch keinem anderen Gesetz verpflichtet ist als seinem eigenen. Die Menschenwürde entspricht einem humanen Menschenbild, sie kommt jedem Menschen zu, ohne Rücksicht auf seine Weltanschauung und seinen Glauben. Systematisch betrachtet weisen die Menschenrechte drei wichtige Merkmale auf: die politisch-rechtlichen Standards, der universale Geltungsanspruch und die Durchsetzung gleicher Freiheit bzw. gleichberechtigter Partizipation, die in der Anerkennung der Würde des Menschen wurzeln. Menschenrechte stellen in diesem Sinne eine politisch-rechtliche Kategorie dar. Ihr Geltungsanspruch ist nicht auf einen humanitären Appell begrenzt, sondern nimmt in diesem Sinne politisch- rechtliche Dimensionen an. Im modernen Verfassungsstaat finden die Menschenrechte eine Verankerung als einklagbare Grundrechte. Ein erfolgreiches Beispiel für die regional-völkerrechtliche Normierung von Menschenrechten ist die Europäische Menschenrechtskonvention, die im Rahmen des Europarates 1950 entstand. In Kraft trat sie 1953.

Die Menschenrechte stellen nicht nur eine Form des gemeinsamen Nenners aller Grundwerte dar, die man in den unterschiedlichen Religionen und Kulturen findet, sondern sie fordern auch einen universalen und zugleich eigenständig modernen Freiheits- und Gleichheitsanspruch. Dieser Anspruch kann mit religiösen Traditionen durchaus in Konflikt geraten, wie viele Beispiele heute zeigen. Die Anerkennung der Menschenrechte von Seiten der Weltreligionen erfordert daher Bereitschaft zur Selbstkritik und zu Reformen. Heute stehen Bemühungen um eine Kultivierung von Menschenrechten in Abhängigkeit von Vernunft und Mitgefühl im Zentrum des Menschenrechtsdiskurses.

So wichtig auch die Menschenrechte sind, müssen sie durch Menschenpflichten ergänzt werden, zumal Rechte und Pflichten immer schon miteinander verbunden waren. Es geht hier vor allem um den Schutz der Rechte, und so entspringt die gegenwärtige Menschenpflicht aus zukünftigem Menschenrecht. Den Menschenpflichten liegt die „Goldene Regel“ zugrunde:

„Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.“

Zu dieser Regel haben alle Kulturen und Religionen der Welt beigetragen. Sie ist bis heute bedeutsam geblieben. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant hat aus der Goldenen Regel seinen „Kategorischen Imperativ“ entwickelt. Auch viele Theologen greifen auf sie zurück und sie kulminiert in der Formel: „Das Tun des einen ist das Tun des anderen.“ Diese Formel hat sich zu einem Grundgesetz menschlichen sozialen Handelns entwickelt und auch Eingang in die „Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten“ gefunden. Diese wurde in der Zwischenzeit veröffentlicht und dem Interaction Council der Vereinten Nationen am 2. Oktober 1997 zur Diskussion vorgelegt. Dort heißt es in der Präambel: „Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt ist und Pflichten oder Verantwortlichkeiten einschließt, da das exklusive Bestehen auf Rechte, Konfliktspaltung und endlosen Streit zur Folge hat und die Vernachlässigung der Menschenpflichten zu Gesetzlosigkeit und Chaos führen kann, da die Herrschaft des Rechts und die Förderung der Menschenrechte abhängen von der Bereitschaft von Männern wie Frauen, gerecht zu handeln, da globale Probleme globale Lösung verlangen, was nur erreicht werden kann durch von allen Kulturen und Gesellschaften beachtete Ideen, Werte und Normen, da alle Menschen nach bestem Wissen und Vermögen eine Verantwortung haben, sowohl vor Ort als auch global eine bessere Gesellschaftsordnung zu fördern, ein Ziel, das mit Gesetzen, Vorschriften und Konventionen allein nicht erreicht werden kann, da menschliche Bestrebungen für Fortschritt und Verbesserung nur verwirklicht werden können durch übereinstimmende Werte und Maßstäbe, die jederzeit für alle Menschen und Institutionen gelten, deshalb verkündet die Generalversammlung der Vereinten Nationen diese Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten“ (Die Zeit, 2. Oktober 1997).

Zur Person:

Helmut Reinalter (Dekan der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste) war von 1981–2009 Professor für Geschichte der Neuzeit und Politische Philosophie an der Uni Innsbruck und leitet heute das Forschungsinstitut für Ideengeschichte.