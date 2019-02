Neuer Behördenstillstand droht: Amerika als politisches Sperrgebiet

Von Floo Weißmann

Washington — Im Streit um eine Mauer an der Grenze zu Mexiko haben die Unterhändler von Republikanern und Demokraten einen Kompromiss gefunden, der aber weit hinter der Forderung von Präsident Donald Trump zurückbleibt. Bis Redaktionsschluss war offen, ob Trump dem Kompromiss zustimmt. Er hatte erst am Montag gepoltert, er werde die Mauer bauen. Gibt es bis Freitag keine Lösung, droht ein neuerlicher Stillstand der Regierungsbehörden. Trump spielt außerdem mit dem Gedanken, den Notstand ausrufen, um Geld umzuschichten und die Mauer quasi am Kongress vorbei zu bauen.

Die bestehende Grenze in Arizona. - Reuters