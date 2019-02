Sicherheitskonferenz: Die große Weltpolitik in München

München – Eigentlich sollte von der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr ein klares Signal ausgehen: Trotz Brexit zerbröselt Europa nicht. Konferenzleiter Wolfgang Ischin­ger lud dafür den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zu einem gemeinsamen Auftritt im Luxushotel „Bayerischer Hof“ ein. Beide sagten zu. Doch dann sagte Macron angesichts der Gelbwesten-Proteste in seiner Heimat doch noch ab.

Nun verlagert sich der inhaltliche Schwerpunkt. Merkel wird sich beim dreitägigen wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffen weltweit am Samstag mit US-Vizepräsident Mike Pence messen. Pence war schon vor zwei Jahren in München, um wenige Tag­e nach dem Amtsantritt von Donald Trump dessen außenpolitischen Kurs vorzustellen. Und er bekräftigte den Treueschwur der USA in Richtung Europa. Doch seitdem häufen sich zwischen Trump und den Europäern die Misstöne. Der US-Präsident brachte gestern seinen Kandidaten für das Justizministerium durch: Der 68-jährige Anwalt William Barr erhielt die erforderliche Zustimmung des Senats und folgt auf Jeff Sessions.

Merkel wird der national orientierten US-Außenpolitik ein Plädoyer für die internationale Zusammenarbeit entgegensetzen. „Der Multilateralismus, also die Überzeugung, dass wir miteinander mehr gewinnen als wenn wir gegeneinander arbeiten, steht zur Debatt­e“, sagte die CDU-Politikerin vorab in einer Videobotschaft. In dem Rededuell wird es ohne Zweifel um den Streit über die NATO-Verteidigungsausgaben und vielleicht auch um die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland gehen.

Neben dem transatlantischen Verhältnis steht auch die Kündigung des Abrüstungsvertrags INF im Fokus. Nach jahrelangen gegenseitigen Vorwürfen haben die USA und Russland Anfang Februar angekündigt, sich ab sofort nicht mehr an ihr Abkommen zum Verzicht auf landgestützt­e atomare Mittelstreckenwaffen gebunden zu fühlen. Folge könnte ein neues gefährliches Wettrüsten sein. Die europäischen NATO-Länder wollen das vermeiden und werden bei der Sicherheitskonferenz noch einmal versuchen, den russischen Außenminister Sergej Lawrow zu bearbeiten. China ist bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit einer so großen und hochrangigen Delegation vertreten wie noch nie. Angeführt wird sie von dem Chef-Außenpolitiker der Kommunistischen Partei Chinas, Yang Jiechi. Anders als in Warschau wird der Iran in München vertreten sein. Am Sonntag wird sich Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif ein Rededuell mit dem saudi-arabischen Staatssekretär Adel al-Jubeir liefern. Beide regionalen Großmächte sind in die großen regionalen Konflikte wie in Syrien und im Jemen involviert. Al-Jubeir ist der erste hochrangige Saudi, der Deutschland seit der Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi besucht. Abgesagt hat Israels Premier Benjamin Netanjahu, der auf der Nahost-Konferenz in Warschau seinen Auftritt hatte. (dpa, jec)