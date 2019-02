Kurz trifft Trump: Eine Gratwanderung im Weißen Haus

Von Floo Weißmann

Wien, Washington – Bundeskanzler Sebastian Kurz reist heute nach Washington, wo er morgen Abend MEZ den amerikanischen Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus trifft. Für ein Vier-Augen-Gespräch sind 20 Minuten vorgesehen, gefolgt von einem Delegationsgespräch mit zahlreichen Vertretern beider Seiten. Insgesamt erhalten die Österreicher im Weißen Haus etwa eine Stunde Zeit.

1. Hauptthema Wirtschaft:

Dem Kanzler geht es in erster Linie um die Wirtschaftsbeziehungen. Von der Tiroler Tageszeitung auf seine Erwartungen an das Treffen mit Trump angesprochen, sagte er: „Ich hoffe, dass es ein Verständnis dafür gibt, dass ein fairer, gerechter Handel zwischen den USA und Europa im Interesse beider Seiten ist. Dass für die Wirtschaft eine möglichst berechenbare Situation gut ist.“ Die USA sind mit einem Volumen von 15 Mrd. Euro pro Jahr Österreichs zweitwichtigster Handelspartner nach Deutschland. Ein Handelskrieg würde Tausende Arbeitsplätze in Österreich gefährden, warnte Kurz.

2. Große Bühne:

Für den Kanzler kann es als PR-Coup gelten, dass er als Regierungschef eines kleinen Landes in die Zentrale der Supermacht eingeladen wurde. „Es ist richtig, dass so etwas nicht alle Tage passiert“, sagte er der TT. Der Kontakt zu den USA sei „oftmals überschaubar“ gewesen. „Wenn es jetzt hier Möglichkeiten gibt (...), dann ist das für uns natürlich positiv.“ Zugleich muss der Kanzler vorsichtig sein, denn Trump gilt in Österreich nicht gerade als Sympathieträger, und es gibt zahlreiche politische Differenzen mit der EU.

3. Jungstar auf dem Prüfstand:

Zu den Hintergründen wird gemunkelt, dass der Kanzler in Washington als Jungstar der rechtskonservativen Kräfte in Europa gilt. Kurz repräsentier­e „die Zukunft Europas als ein junger, verantwortungsvoller, nüchterner politischer Führer, der wahrscheinlich eine lange Zukunft haben wird“, sagte US-Botschafter Trevor Traina. Deswegen solle Amerika Zeit und Mühe dafür verwenden, ihn kennen zu lernen. Traina, der Verbindungen zur Familie Trump unterhält, hat nach eigenen Angaben entscheidend dazu beigetragen, dass Kurz eingeladen wird, und das Treffen monatelang vorbereitet.

4. Anerkennung für den Gastgeber:

Für Aufregung sorgte im Vorfeld ein Lob von Kurz für den US-Präsidenten. Es bezog sich auf Teile der Außenpolitik, die mit österreichischen Interessen übereinstimmen. Gegenüber der TT formulierte der Kanzler so: „Es gibt viele Bereiche, wo eine gute Zusammenarbeit stattfindet. Beispielsweise die Bestrebungen der USA, eine friedliche Lösung in Korea sicherzustellen. Oder auch die eindeutige Unterstützung der USA für Israel sowie die Bemühungen zur Stabilisierung der Staaten des Westbalkans.“ Beide Politiker stehen auch für eine restriktive Migrationspolitik. Kurz: „Was die EU und die USA sicherlich verbindet, ist ein Interesse daran, Migration zu steuern und gegen illegale Migration und die Schlepper anzukämpfen.“ Er schränkte ein, dass die Herausforderungen in den USA und in Europa „ganz unterschiedlich“ seien.

5. Iran, Klimawandel usw.:

Die Liste der Streitpunkt­e mit den USA ist derzeit lang. Für Österreich lässt sich das beispielhaft festmachen am Atomabkommen mit dem Iran, das in Wien ausgehandelt worden war und aus dem die Trump-Regierung ausgestiegen ist. Kurz dazu: „Wir werden als EU in dieser Frag­e unsere Linie nicht ändern. Wir stehen zu dem Iran-Deal, solange der Iran das auch tut. Aber natürlich wissen wir auch, dass es aufgrund der Haltung der USA auch für europäische Unternehmen wesentlich schwieriger ist, sich im Iran zu engagieren. Das ist sicherlich eine Frage, bei der wir unterschiedlicher Meinung sind, ebenso wie beim Klimawandel.“

6. Russland:

Kurz hatte sich im Zusammenhang mit Österreichs EU-Vorsitz als Brückenbauer zwischen Ost und West angeboten. Kremlchef Wladimir Putin traf er im Vorjahr viermal. Vor dem Besuch bei Trump bekräftigte er: „Wir glauben fest daran, dass Friede auf unserem Kontinent nur mit und nicht gegen Russland möglich ist. Und je mehr Spannungen es zwischen den USA und Russland gibt, desto schwieriger ist das auch für uns in Europa.“

7. Trumps Ego:

Der US-Präsident gilt als unkonventioneller Gesprächspartner – von sich eingenommen und wenig an Details interessiert. Kenner haben Kurz deshalb geraten, dem fast doppelt so alten Gastgeber zu schmeicheln, um mit seinen Anliegen wahrgenommen zu werden. Offiziell beteuerte Kurz, in der Vorbereitung gehe es vor allem um „die Inhalte, die man besprechen möchte“.

8. Rahmenprogramm:

Das Abtasten zwischen Kanzler und US-Regierung bleibt nicht auf den Termin im Weißen Haus beschränkt. Heute Abend lädt US-Außenminister Mike Pompeo zum Dinner. Und morgen Abend speist er mit Präsidententochter Ivank­a Trump sowie deren Mann Jare­d Kushner, der derzeit als wichtigster Strippenzieher im Weißen Haus gilt. Außerdem trifft Kurz in Washington IWF-Direktorin Christine Lagard sowie Kristalin­a Georgieva, interimistische Weltbank-Chefin.

-

Früher einmal war Wien wichtiger Wien, Washington – Als Wien und Washington vor fast 200 Jahren diplomatische Beziehungen aufnahmen, war noch das Habsburgerreich die wichtigere Macht. Mittlerweile haben sich die Gewichte gehörig verschoben: Für US-Präsident Donald Trump ist Sebastian Kurz nur einer von vielen Staats- und Regierungschefs, die ihn jedes Jahr besuchen. Umgekehrt bedeutet die Einladung ins Weiße Haus für Kurz ein seltenes diplomatisches Groß­ereignis. In der Nachkriegsgeschichte waren zwar immer wieder Bundespräsidenten und -kanzler zu Gast bei US-Präsidenten, zuletzt allerdings vor bereits 14 Jahren. Die Beziehungen reichen weit zurück. Emigranten aus der Donaumonarchie bildeten bis zum Ersten Weltkrieg die größte Einwanderergruppe in den USA. Viele kämpften im Bürgerkrieg auf der Seite der siegreichen Union. Österreich lieferte damals auch Waffen in die USA. Im 20. Jahrhundert gab es zwei Tiefpunkte in den Beziehungen: die Gegnerschaft im Ersten Weltkrieg und die Waldheim-Krise. Wegen seiner NS-Vergangenheit belegten die USA Bundespräsident Kurt Waldheim im Jahr 1987 mit einem Einreiseverbot. Im Kalten Krieg nützten US-Präsidenten das neutrale Österreich als diplomatische Bühne. 1961 traf John F. Kennedy den Sowjetführer Nikita Chruschtschow, 1979 folgten Jimmy Carter und Leonid Breschnew. Zuletzt kam Präsident George W. Bush 2006 zu einem EU-USA-Gipfel nach Wien. (TT, APA)