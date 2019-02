Europas Streit mit den USA

Von Floo Weißmann

Zum Kanzlerbesuch im Weißen Haus drehte das Wetter in Washington von Frühling auf Schneefall – Foto vom Reagan-Flughafen. - AFP

Washington — Just zum Treffen von Bundeskanzler Sebastian Kurz mit US-Präsident Donald Trump setzte am Mittwoch in Washington Schneefall ein. Die kurzfristige Rückkehr des Winters in der US-Hauptstadt kann als Metapher dienen für die derzeit schwierigen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europ­a. Unter Trump hat sich die jahrzehnte­lange Führungsmacht des Westens von den alten Verbündeten entfernt. Es wurde damit gerechnet, dass einige der Streitpunkt­e auch bei dem Treffen zwischen Kurz und Trump zur Sprache kommen. Konkrete Ergebnisse wurden im Vorfeld nicht erwartet. Auch nach dem Kanzlerbesuch im Weißen Haus wird der transatlantische Konflikt wohl weiterköcheln. Auswahl:

1. Handelspolitik: Trump hat den Europäern mit Strafzöllen auf Autos und Stahl gedroht, falls sie ihre Märkte nicht öffnen. Das würde auch die österreichische Wirtschaft hart treffen. Seit Monaten laufen Verhandlungen, um einen Handelskonflikt abzuwenden. Doch zuletzt sollen die Gespräche festgefahren sein. Kurz hatte vor seiner Reise in die USA die Wirtschaftsbeziehungen als Hauptanliegen genannt. Trump will binnen drei Monaten eine Entscheidung über Strafzölle treffen.

2. Rüstungskontrolle: Die USA und Russland haben den INF-Vertrag zur Rüstungskontrolle aufgekündigt. Der Hauptgrund dafür mag die Aufrüstung in China sein. Falls aber die ehemaligen Feinde des Kalten Kriegs nun wieder nukleare Mittelstreckenwaffen stationieren, bedroht das in erster Linie die Sicherheit und Stabilität in Europa. Kurz warb im TT-Interview für einen Abrüstungsdialog zwischen den USA und Russland, in den auch China einbezogen werden solle.

3. Iran-Deal: Österreich war 2015 Gastgeber des Atomabkommens mit dem Iran. Trump hat es nun aufgekündigt und ist zur Feind-Rhetorik zurückgekehrt; die neuen US-Sanktionen gegen den Iran treffen auch europäische Firmen, die im Iran tätig sind. Die Europäer wollen unbedingt an dem Abkommen festhalten. Sie haben eine Gesellschaft zur Umgehung der US-Sanktionen gegründet.

4. Klimaschutz: Unter Trump sind die USA aus dem Weltklimaabkommen von Paris ausgestiegen und haben auch ihre nationalen Bemühungen zum Klimaschutz zurückgefahren. Europa hingegen betrachtet den Klimaschutz als Schicksalsfrage für die Welt und sieht sich in einer Führungsrolle.

5. Verteidigung: Auch frühere US-Präsidenten haben von Europa verlangt, mehr Ressourcen in die eigene Verteidigung zu stecken. Doch Trump hat gedroht, missliebige Alliierte im Regen stehen zu lassen, und damit die NAT­O offen in Frage gestellt.

6. Russland: Ungeachtet von Trumps persönlicher Affinität zu Russland verhärten sich die Fronten zwischen Washington und Moskau. In Europa hingegen gibt es einige, die fordern, mit Russland im Dialog zu bleiben, allen voran Deutschland und Österreich. Dabei spielen auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Die USA poltern gegen die Pipeline North Stream II, mit der russisches Gas nach Mitteleuropa gebracht werden soll. Auch die OMV ist daran beteiligt. Die USA argumentieren strategisch, wollen aber auch ihr eigenes Flüssiggas nach Europa verkaufen.

7. Europas Einheit: Angesichts des politischen Gegenwinds aus Brüssel, Berlin, Paris usw. sucht die Trump-Regierung gezielt nach Verbündeten unter den EU-kritischen Regierungen und Parteien. Trump selbst hat sich wiederholt abfällig über die EU geäußert, sie sogar als Feind bezeichnet, und sich nebenbei als Brexit-Fan geoutet. Die Europäer hingegen ringen laufend um ihre Einheit, von der auch Europas Gewicht in der Welt abhängt.

8. Nahost: Der rasche Rückzug der USA aus Syrien, den Trump angeordnet hat, läuft europäischen Interessen zuwider. Die Europäer fürchten u. a. eine Stärkung des IS. Und in Israel unterstützt die Trump-Administration bisher vorbehaltlos die Politik der rechtsnationalen Regierung, die von vielen in Europa kritisch gesehen wird. Allerdings bemüht sich auch Kurz um eine besondere Nähe zu Israel.

Kanzler im Oval Office

Leopold Figl (ÖVP) war im Mai 1952 zu Gast bei US-Präsident Harry Truman. Als Geschenk brachte er eine Wiener Spieldose mit. Als Truman den Kanzler am nächsten Tag bei einem Empfang erneut traf, berichtete er: „Ich habe die Dose nicht mehr, meine Tochter hat sie mir abgenommen."



Bruno Kreisky (SPÖ), der zuvor schon drei US-Präsidenten nach Wien gebracht hatte, besuchte Ronald Reagan im Februar 1983. Hinterher soll er seinen Mitarbeitern kopfschüttelnd erzählt haben, dass er noch nie einen US-Präsidenten getroffen habe, der so wenig von den politischen Realitäten dieser Welt begreife.



Franz Vranitzky (SPÖ) war insgesamt fünfmal zu Gast im Weißen Haus — bei Ronald Reagan, George H. W. Bush und Bill Clinton. Als Gründe dafür gelten seine guten Kontakte nach Washington aus seiner Zeit bei der Weltbank sowie das Interesse an Österreichs Expertise wegen der politischen Umwälzungen in Osteuropa.

Wolfgang Schüssel (ÖVP) erhielt zweimal einen Termin bei George W. Bush — im November 2001 und im Dezember 2005. Von seinem ersten Besuch, bei dem Schüssel im offiziellen Gästehaus nächtigte, wird erzählt, dass die US-Sicherheitsleute mit dem joggenden Kanzler nicht mithalten konnten.