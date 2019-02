Keiner will die Kämpfer haben: Bei Rückkehr aus Syrien wartet die Justiz

Von Wolfgang Sablatnig

Wien – Der Politologe Thomas Schmidinger war zuletzt im Jänner in dem von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) kontrollierten Gebiet. Dabei hat er Lager und Gefängnisse gesehen, in denen Kämpfer und Unterstützer der Terrormiliz IS leben. „Frauen und Kinder sind in Zeltlagern untergebracht. Sie bekommen Nahrung, es gibt eine reduzierte Gesundheitsversorgung und einfache Spielplätze“, erzählt er. Männer seien unter verschärften Bedingungen in Haftanstalten eingesperrt, würden aber dem Kriegsrecht gemäß behandelt und nicht gefoltert.

Insgesamt halten die SDF, zu denen auch die kurdischen Kämpfer der YPG gehören, rund 1300 Personen fest. 800 dürften aus Europa stammen. Sie sind es, zu deren Rücknahme US-Präsident Donald Trump die Europäer aufgefordert hat. Mindestens noch einmal so viele IS-Kämpfer halte der Irak gefangen, vermutet Schmidinger. Wie viele darüber hinaus in den Händen des syrischen Regimes seien, sei „völlig fraglich“.

Zurück zu den Gefangenen der SDF: Ihr Schicksal hängt ab von der Zukunft der Regionen, in denen die Kurden parastaatliche Strukturen aufrechterhalten. Wenn die USA wie angekündigt ihre Truppen abziehen, droht eine türkische Invasion. „Die Kurden haben mir ganz klar kommuniziert, dass sie die Gefangenen nicht exekutieren, sondern in den Lagern lassen würden“, berichtet Schmidinger.

Wenn diese Gefangenen islamistischen Milizen in die Hände fallen, die mit der Türkei verbündet sind, könnte eintreten, was Trump angesprochen hat: dass die Gefangenen frei kämen und wieder zur Gefahr werden.

Das Innenministerium schätzt, dass noch rund 100 Personen aus Österreich in Syrien sind. Viele davon sind aber ausländische Staatsbürger, vor allem Tschetschenen.

Die österreichische Regierung lehnt eine Rückkehr von IS-Kämpfern ab und handelt damit im Gleichklang mit anderen europäischen Ländern. Österreichischen Staatsbürgern kann die Einreise aber nicht verwehrt werden, meinen Experten. Und der Entzug der Staatsbürgerschaft ist laut Gesetz zwar möglich, wenn jemand freiwillig für eine organisierte bewaffnete Gruppe gekämpft hat. Voraussetzung ist aber, dass nicht die Staatenlosigkeit folgt, also Anspruch auf eine andere Staatsbürgerschaft besteht.

Rückkehrer müssen freilich damit rechnen, verhaftet und vor Gericht gestellt zu werden. Laut Justizministerium waren Anfang Februar 63 Personen wegen Terrorvorwürfen in Haft, darunter drei Frauen. 43 waren bereits rechtskräftig verurteilt, die anderen noch in Untersuchungshaft.