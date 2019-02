Senegals Präsident Sall in erster Runde wiedergewählt

Dakar – Bei der Präsidentschaftswahl im Senegal ist Staatschef Macky Sall dem Regierungslager zufolge wiedergewählt worden. Premierminister Mahammed Boun Abdallah Dionne sagte in der Nacht auf Montag in der Hauptstadt Dakar, der Amtsinhaber habe in der ersten Wahlrunde „mindestens 57 Prozent“ der Stimmen erhalten. Damit wäre keine Stichwahl nötig. Allerdings gibt es bisher noch kein offizielles Ergebnis.

Kurz vor Dionnes Aussagen hatten zudem zwei Herausforderer Salls vor einer vorschnellen Ausrufung eines Wahlsiegers gewarnt. Ex-Premier Idrissa Seck sagte, die vorliegenden Ergebnisse würden vielmehr darauf schließen lassen, dass eine zweite Wahlrunde nötig werde. Der ebenfalls kandidierende Abgeordnete Ousmane Sonko sagte, zum jetzigen Zeitpunkt könne sich kein Kandidat zum Wahlsieger erklären.

Korruptionsvorwürfe gegen Rivalen

Von örtlichen Medien veröffentlichte Teilergebnisse sahen Sall in vielen Wahlbüros weit vorne. Der 56-Jährige ist seit 2012 Staatschef des Landes, das als Musterbeispiel für Stabilität in Westafrika gilt. Gegen ihn traten vier Herausforderer an, von denen Seck und Sonko die meisten Chancen eingeräumt wurden.

Salls ursprünglich aussichtsreichste Rivalen, der frühere Bürgermeister von Dakar Khalifa Sall und der Sohn von Ex-Präsident Abdoulaye Wade, waren wegen Korruptionsvorwürfen von der Wahl ausgeschlossen worden.

In der früheren französischen Kolonie waren 6,7 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Behörden hatten für die Wahl den Einsatz von 8000 uniformierter Polizisten sowie zahlreicher Zivilbeamter in den urbanen Zentren angekündigt. Nach Angaben des Innenministeriums waren zudem rund 5000 Wahlbeobachter im Einsatz, darunter knapp 900 von internationalen Beobachtermissionen. (APA/AFP)