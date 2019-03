Warum Erdogan überall Feinde der Türkei erkennt

Ankara – Formal geht es bei der Kommunalwahl am Sonntag nicht um den türkischen Staatschef. Trotzdem absolviert Recep Tayyip Erdogan seit Wochen einen Veranstaltungsmarathon und stilisiert die Wahl zu einer Frage des „nationalen Überlebens“. Angesichts der Wirtschaftskrise droht eine Abrechnung mit Erdogan und seiner Politik. Seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) könnte die Metropolen Istanbul und Ankara an die linksnationalistische Republikanische Volkspartei (CHP) verlieren.

Laut Umfragen ist die Wirtschaft die Hauptsorge der Wähler. Nach dem Absturz der Währung Lira im Vorjahr ist die Türkei in die Rezession gerutscht. Die Inflation liegt bei 20 Prozent. Grundnahrungsmittel sind so teuer, dass die Regierung städtische Verkaufsstände eingerichtet hat, die Gemüse zu niedrigeren Preisen anbieten.

Doch all das kommt in Erdogans Wahlkampagne nicht vor. Stattdessen beschwört er Tag für Tag die Gefahr durch innere und äußere Feinde – wohl in der Hoffnung, dass Angst und Trotz das eigene Lager erneut mobilisieren.

Nach einem Marsch zum Weltfrauentag beschuldigte Erdogan die Demonstrantinnen, den islamischen Gebetsruf ausgepfiffen zu haben. Den Anschlag eines australischen Rechtsextremisten auf zwei Moscheen in Neuseeland stellte er als Angriff auf die Türkei dar und zeigte immer wieder ein Video der Tat.

Gestern machte er auch noch den Westen und nicht näher genannte Banken für die Probleme der türkischen Währung verantwortlich.

Vor allem aber warf er der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) vor, die Türkei spalten zu wollen. Die AKP werde dies nicht zulassen, polterte Erdogan. Wer vorgebe, Politik speziell für die Kurden zu machen, sei „ein Feind dieses Landes“.

CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu hingegen warf der Regierung vor, selbst die Gesellschaft zu spalten. „Es ist, als ob wir vor einem Krieg stehen. Dabei sind es nur Kommunalwahlen“, sagte der Oppositionsführer und versprach, die „drängendsten Probleme“ der Bürger lösen zu wollen, wie die steigende Arbeitslosigkeit und die hohen Lebenshaltungskosten.

In einer prekären Lage befinden sich die Kandidaten der HDP. Zwar sind ihnen im kurdisch dominierten Südosten der Türkei viele Bürgermeistersessel so gut wie sicher. Doch es bleibt ungewiss, ob sie ihre Ämter überhaupt antreten dürfen.

Im Schatten des Kampfes gegen die kurdische PKK-Guerilla hat die türkische Führung eine Kampagne gegen die HDP gestartet, der Unterstützung von Terrorismus vorgeworfen wird. 95 der 102 Bürgermeister der Kurdenpartei wurden abgesetzt und ihre Gemeinden unter staatliche Verwaltung gestellt. Hunderte HDP-Funktionäre sitzen in Haft, darunter die beiden Parteivorsitzenden.

Im Finale des Wahlkampfs packte Erdogan auch noch seine alte Forderung wieder aus, die Hagia Sophia in Istanbul – ein Unesco-Weltkulturerbe – in eine Moschee zu verwandeln. Das Gotteshaus aus dem 6. Jh. war ein Jahrtausend lang die größte Kirche der Christenheit. Nach der Eroberung der Stadt durch die Osmanen wurde es in eine Moschee umgewandelt. 1935 machte der türkische Staatsgründer Kemal Atatürk die Hagia Sophia zu einem Museum. Das sei ein großer Fehler gewesen, befand Erdogan – ein Signal an ultrakonservative Wähler. (TT, APA, AFP, dpa)