Trump will mehr Härte: Ministerin offenbar zu Rücktritt gedrängt

Washington – US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen – das Gesicht der umstrittenen Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump – verlässt die Regierung. Trump gab am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter das Ausscheiden der 46-Jährigen aus dem Kabinett bekannt. Nielsen selbst veröffentlichte ein Rücktrittsschreiben, in dem sie erklärte, für sie sei der Zeitpunkt gekommen „Platz zu machen“.

Nielsen soll offensichtlich von Trump aus dem Amt gedrängt worden sein. Laut US-Medienberichten hatte sie sich am Sonntag mit Trump im Weißen Haus getroffen. Im Vorfeld der auf ihre Initiative anberaumten Sitzung habe Nielsen nicht an Rücktritt gedacht, vielmehr habe sie einen neuen Plan für Grenzschutzmaßnahmen mitgebracht, hieß es am Montag.

Während des halbstündigen Treffens sei Trump jedoch entschlossen gewesen, von der Ministerin ihren Rücktritt zu verlangen, berichtete die New York Times unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter. Kurz nach dem Treffen reichte sie dann ihre Rücktrittserklärung ein.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Trump will härteren Kurs gegen Zuwanderung

Trump soll seit langem mit Nielsen unzufrieden gewesen sein. Ihre Ablösung könnte bedeuten, dass er einen noch deutlich härteren Kurs gegen die Zuwanderung anstrebt. Die 46-Jährige, die maßgeblich an der umstrittenen Einwanderungspolitik von Donald Trump mitgewirkt hat, soll bis auf Weiteres durch den bisherigen Chef der US-Zoll-und Grenzschutzbehörde CBP, Kevin McAleenan, ersetzt werden.

Den Berichten zufolge soll der US-Präsident bei Nielsen seit längerem auf einen rigoroseren Kurs gedrängt haben. Laut New York Times verlangte er etwa, alle nach Asyl strebenden Migranten an der Südgrenze nach Mexiko zurückzuschicken. Die Heimatschutzministerin hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass ihre Handlungsmöglichkeiten durch die Rechtsprechung begrenzt seien.

100.000 Migranten allein im März aufgegriffen

Trump ist frustriert darüber, dass die Zahl der aus Zentralamerika ins Land strebenden Migranten in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen hat. Die Eindämmung der illegalen Zuwanderung ist eines der Leitthemen seiner Präsidentschaft.

Nach Angaben des Heimatschutzministeriums wurden allein im März an der Grenze zu Mexiko rund 100.000 Migranten aufgegriffen, im Jänner waren es noch 58.000. An der Südgrenze gebe es mehr Festnahmen „als in vielen Jahren“, twitterte Trump am Sonntag. „Das Land ist voll!“ erklärte er. Der Präsident hat zuletzt wiederholt mit der kompletten Schließung der Grenze zu Mexiko gedroht.

Demokraten fürchten weitere Radikalisierung

Die Demokraten reagierten am Sonntag alarmiert auf den Ministerwechsel – sie befürchten, dass der Präsident seinen Kurs weiter verschärfen könnte. „Wenn für Präsident Trump selbst die radikalsten Stimmen in der Regierung nicht radikal genug sind, dann weiß man, dass er vollkommen den Kontakt zu den Amerikanern verloren hat“, erklärte der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer.

Der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, Nielsens Abgang sei Teil eines größeren personellen Umbaus im Heimatschutzministerium, der auf Trumps Berater Stephen Miller zurückgehe. Miller ist ein Hardliner in der Einwanderungspolitik und gilt als einer der Architekten von Trumps Kurs.

Reaktion auf Anschläge vom 11. September

Das Ministerium für Heimatschutz wurde als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 aufgebaut. Es ist so etwas wie das Ministerium für innere Sicherheit, während das US-Innenministerium überwiegend mit den Nationalparks und öffentlichem Land befasst ist. In dem riesigen Apparat von „Homeland Security“ sind viele verschiedene Regierungsbehörden zusammengefasst. Insgesamt hat das Ministerium etwa 240.000 Mitarbeiter.

In Trumps Amtszeit gab es bereits eine Reihe von Wechseln auf wichtigen Ministerposten. Unter anderem wurden die Spitzen von Außenministerium, Verteidigungsministerium und Justizministerium neu besetzt. Gleiches gilt für Schlüsselpositionen im Weißen Haus, etwa die Posten des Stabschefs und des Nationalen Sicherheitsberaters. So wird unter anderem der wichtige Posten des Verteidigungsministers von Patrick Shanahan nur kommissarisch geleitet, weil der bisherige Amtsinhaber James Mattis im Dezember zurückgetreten war. (APA/AFP/dpa)