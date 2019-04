Sudans Präsident Bashir laut Minister zurückgetreten

Omar al-Bashir: Langzeitpräsident des Sudan

Bashir wurde 1944 in Hosh Bonnaga nördlich der Hauptstadt Khartoum nahe des Nils geboren. Er hatte eine lange Karriere im Militär, 1989 putschte sich der damalige Oberst an der Spitze einer Gruppe von Offizieren unblutig an die Macht. Er habe damals auch in Teilen der Bevölkerung viel Sympathie gehabt, erklärt Sudan-Expertin Annette Weber von der Stiftung Wissenschaft und Politik. "Er hat sich immer als Teil des Volkes dargestellt."