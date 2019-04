US-Sanktionen: Inflation im Iran steigt auf 40 Prozent

Dubai – Die US-Sanktionen treiben dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge die Lebenshaltungskosten im Iran massiv in die Höhe. Die Teuerungsrate könne in diesem Jahr auf 40 Prozent steigen, sagte der IWF am Montag voraus.

Die erneute Verhängung von Sanktionen und die Aufhebung der Ausnahmeregelungen bei den Öl-Exporten „werden sich eindeutig negativ auf die iranische Wirtschaft auswirken, sowohl was das Wachstum als auch was die Inflation angeht“, sagte der für die Region zuständige IWF-Experte Jihad Azour der Nachrichtenagentur Reuters. „Die Inflation könnte in diesem Jahr 40 Prozent oder sogar mehr erreichen.“ Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um rund sechs Prozent schrumpfen, nachdem die Wirtschaftsleistung bereits 2018 um 3,9 Prozent gesunken war.

Abwertung verteuert Importe

US-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Jahr das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt und neue Sanktionen verhängt. Sie zielen unter anderem auf die für den Iran wichtigen Einnahmen aus dem Öl-Geschäft ab. Trump will die Führung in Teheran damit zu Neuverhandlungen über ein strengeres Abkommen über ihr Atom- und Raketenprogramm zwingen. Zunächst galten für die Sanktionen noch Ausnahmen für einige Öl-Abnehmerländer wie China. Am Ostermontag kündigte die US-Regierung dann an, diese bis Mai zu streichen.

Ein Grund für die Inflation ist die schwache Landeswährung Rial. Diese wertete im vergangenen Jahr um mehr als 60 Prozent ab, was Importe verteuert. Der offizielle Wechselkurs zum Dollar liegt bei 42.000 Rial, während die Devisenwebsite Bonbast.com ihn bei 144.000 führt. Der Iran sollte daran arbeiten, diese Lücke zu beseitigen, sagte IWF-Experte Azour. „Durch die Angleichung der Markt- und Leitkurse wird die Inflation gebändigt und kontrolliert und der Druck auf den Wechselkurs verringert.“ (APA, Reuters)