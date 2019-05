Alabama verbietet Abtreibung: Heftige Kritik von Prominenten

Montgomery – Der Gouverneurin des US-Bundesstaats Alabama, die Republikanerin Kay Ivey, hat am Mittwoch das strengste Abtreibungsgesetz der Vereinigten Staaten unterzeichnet. Laut dem umstrittenen Gesetz sind Abtreibungen künftig selbst nach Vergewaltigung oder Inzest verboten – die Demokraten hatten noch versucht eine dementsprechende Änderung zu verabschieden, wurden jedoch überstimmt. Das Gesetz soll in sechs Monaten in Kraft treten, dürfte aber vorher von Gerichten gestoppt werden.

Alabamas Senat hatte die Neuregelung am Dienstagabend verabschiedet. Das Gesetz macht Abtreibung zu einer Straftat, für das Ärzten zwischen zehn und 99 Jahren Haft droht. Schwangerschaftsabbrüche sind demnach nur dann legal, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist oder der Fötus eine unheilbare Krankheit hat. Die größte Menschenrechtsorganisation der USA, die American Civil Liberties Union (ACLU), hat bereits angekündigt, das Gesetz vor Gericht anzufechten.

Abtreibungsgegner hoffen auf Obersten Gerichtshof

Es ist allerdings auch das Ziel der Abtreibungsgegner, dass der Fall vor dem Obersten Gerichtshof landet: Nachdem US-Präsident Donald Trump dafür gesorgt hat, dass das Gericht überwiegend mit konservativen Juristen besetzt ist, hoffen sie, dass dort eine Grundsatzentscheidung aus dem Jahr 1973 gekippt wird. Damals hatte der Supreme Court das grundsätzliche Recht von Frauen auf eine Abtreibung anerkannt.

Und die Republikaner haben in den vergangenen Jahren erfolgreich dafür gesorgt, dass der Oberste Gerichtshof mehrheitlich von konservativen Richtern dominiert wird. Erst weigerte sich der Senat während der Präsidentschaft von Barack Obama dessen Kandidaten Merrick Garland überhaupt eine Anhhörung zu gewähren, dann brachte US-Präsident Donald Trump gleich zwei Kandidaten erfolgreich durch das Gremium – Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh.

Gouverneurin sieht Obersten Gerichtshof am Zug

Ivey erklärte am Mittwoch, wegen dieser Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs werde das neue Abtreibungsgesetz in Alabama wohl nicht in Kraft treten. Es sei aber wieder einmal an der Zeit, dass sich der Oberste Gerichtshof mit dieser „wichtigen Frage“ beschäftige, fügte die Gouverneurin hinzu. Nach Auffassung der Initiatoren biete das Gesetz dafür die „beste Gelegenheit“.

Mehrere von den konservativen Republikanern regierte US-Bundesstaaten erlassen derzeit strenge Abtreibungsgesetze, um eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes zu erzwingen. Allein in diesem Jahr haben laut einer Studie des Guttmacher-Instituts zu den Rechten der Frauen 28 von 50 Bundesstaaten mehr als 300 neue Regeln zur Einschränkung von Abtreibungsrechten eingeführt.

Prominente mit scharfer Kritik

Mit persönlichen Geschichten und Angriffen auf Politiker reagieren indes immer mehr Prominente auf die geplanten, strikten Abtreibungsgesetze in mehreren US-Bundesstaaten. „Seht her. Diese Idioten treffen Entscheidungen für FRAUEN in Amerika“, schrieb R&B-Sängerin Rihanna (31) am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram.

Dazu zeigte sie Bilder der 25 männlichen Politiker, die in Alabama zusammen mit Gouverneurin Kay Ivey für das neue Gesetz stimmten, das Abtreibungen in den meisten Fällen verbietet und unter Strafe stellt. Der Eintrag sammelte über 2,6 Millionen Likes.

„Game of Thrones“-Star Lena Headey, Sänger Charlie Puth, Model Gigi Hadid oder Rapper P. Diddy posteten den Spruch „Männer sollten keine Gesetze machen, die den Körper von Frauen betreffen“. Der Hauptdarsteller der in Georgia gedrehten Netflix-Serie „Ozark“, Jason Bateman (50), kündigte an, nicht mehr in dem US-Bundesstaat arbeiten zu wollen, falls dort ein ähnlich umstrittenes Gesetz von den Gerichten durchgewunken werden sollte.

Einige prominente Frauen berichteten in der Debatte über eigene Abtreibungen, wie Hollywood-Star Milla Jovovich, Moderatorin Busy Philipps und Schauspielerin Minka Kelly. „Wer bist du, mir sagen zu wollen, was ich mit meinem Körper machen soll? Das ist eine Entscheidung von mir, meinem Arzt, meiner Familie und meinen Freunden“, erklärte Jovovich am Freitag in einem emotionalen Video. (APA, dpa)