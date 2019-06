Staatsspitzen bei D-Day-Jubiläum: Gedenken an Landung der Allierten

Portsmouth – Mit einer feierlichen Zeremonie haben am Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der westlichen Alliierten und Deutschlands der Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg gedacht.

An der Gedenkveranstaltung in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth nahmen unter anderen die britische Königin Elizabeth II., Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump teil. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und Thronfolger Prinz Charles waren unter den Teilnehmern.

Die Queen während ihrer Rede. - AFP

Riesiges Militärspektakel

Die Regierung in London hatte das „größte britische Militärspektakel der jüngeren Geschichte“ angekündigt. Beteiligt waren zahlreiche Soldaten, Kriegsschiffe und Militärflugzeuge. Unter den Ehrengästen waren auch etwa 300 Veteranen. Als einige von ihnen die Bühne betraten, brandete Beifall auf. Selbst die Queen erhob sich von ihrem Platz.

Zu der Veranstaltung gehörten auch Musik- und Tanzeinlagen. Mehrere Tagebucheinträge von Zeitzeugen wurden verlesen, unter anderem von der britischen Regierungschefin May, Kanadas Premier Trudeau und Frankreichs Präsident Macron. US-Präsident Trump sprach ein Gebet.

Queen: Unbezwingbare Entschlosenheit der Soldaten

Die Queen konnte anders als die meisten Teilnehmer über eigene Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg sprechen. Ihr Vater, König George VI., habe damals einen neuen Geist und eine unbezwingbare Entschlossenheit gefordert, sagte die Queen in ihrer Rede. „Genau das haben viele mutige Männer in die Schlacht mitgebracht, da das Schicksal der Welt von ihrem Erfolg abhing“, betonte die Königin. Viele junge Leute seien aber nie von dort zurückgekehrt.

Veteranen versammelt auf der Bühne. - AFP

Auch auf ihr Alter spielte die 93-Jährige bei der Zeremonie an: „Als ich an der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag der Landung des D-Days teilnahm, dachten einige, es könnte das letzte derartige Ereignis sein. Aber die Kriegsgeneration, meine Generation, ist widerstandsfähig – und ich freue mich, heute mit Ihnen in Portsmouth zusammen zu sein.“

Merkel: Teilnahme „Geschenk der Geschichte“

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte vor Journalisten: „Dass ich als deutsche Bundeskanzlerin heute dabei sein kann und dass wir heute gemeinsam für den Frieden und die Freiheit eintreten, das ist ein Geschenk der Geschichte, das es zu schützen und zu pflegen gilt.“

Zum Abschluss der Zeremonie in Portsmouth flogen mehrere historische und moderne Militärflugzeuge über das Hafenareal, dazu wurden von einem Kriegsschiff Salutschüsse abgefeuert.

Letzter Tag von Trumps Staatsbesuch

Für Trump war es der dritte und letzte Tag seines Staatsbesuchs in Großbritannien. Er und First Lady Melania waren am Montag feierlich im Buckingham-Palast empfangen worden. Am Dienstag traf Trump mit der scheidenden Regierungschefin May zusammen.

Gedenkveranstaltung am Donnerstag in Frankreich

Am eigentlichen Jahrestag des D-Days, am Donnerstag, ist an der französischen Küste eine große Gedenkveranstaltung geplant. Auch daran nimmt Trump teil. (TT.com, APA/dpa)