Europäer planen neuen Vorstoß zur Rettung des Iran-Atomdeals

Brüssel – Großbritannien, Frankreich und Deutschland planen einen neuen Vorstoß zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran. Die drei europäischen Vertragsstaaten wollten in den nächsten Tagen ihre Verhandlungsbemühungen verstärken, sagten Diplomaten. Dazu gehörten auch Gespräche auf untergeordneter Ebene am Rande des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel.

In der kommenden Woche sei zudem ein Treffen mit dem US-Sonderbeauftragte für den Iran, Bryan Hook, in Paris geplant. Es sei für den 27. Juni angesetzt, wenn eine vom Iran gesetzte Frist für die Einhaltung des Abkommens abläuft. Auch sei ein Besuch der Außenminister von Großbritannien, Frankreich und Deutschland in Teheran zumindest eine Option.

Allerdings seien auch die Europäer mit ihrer Geduld mit dem Iran allmählich am Ende, sagte ein ranghoher EU-Diplomat. Sollte der Iran nach dem Wiederhochfahren der Produktion von niedrig angereichertem Uran wie angedroht in der kommenden Woche die im Atomabkommen erlaubte Obergrenze überschreiten, sei das Spiel auch für die EU vorbei. Dann hätten auch hätten Großbritannien, Frankreich und Deutschland kaum eine andere Wahl, als bei der Wiedereinführung von Sanktionen den USA zu folgen. Daher sei es auch nötig, dass die beiden anderen verblieben Vertragsstaaten Russland und China sich stärker engagierten.

Das 2015 nach jahrelangen Verhandlungen geschlossene Atomabkommen steht auf der Kippe, weil US-Präsident Donald Trump es im vergangenen Jahr einseitig aufgekündigt hat und in der Folge US-Sanktionen schrittweise wieder eingeführt wurden. Seither haben sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran stetig verschärft. Zuletzt schürten Angriffe auf Öltanker in der Golf-Region die Furcht, dass es sogar zu einer militärischen Konfrontation kommen könnte. Die USA machen den Iran für die Angriffe verantwortlich. Der Iran wies die Vorwürfe zurück. (APA/Reuters)