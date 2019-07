Altlandeshauptmann Durnwalder zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt

Trient – Als Landeshauptmann stand Luis Durnwalder ein Sonderfonds zur Verfügung, aus dem er Kaffee für Besucher, Trinkgelder für Musikkapellen und Ähnliches bezahlte. Diesen soll er nicht rechtmäßig verwendet haben. Nun wurde Durnwalder, wie das Nachrichtenportal stol.it berichtet, nach inzwischen etlichen Verfahren seit 2016, zu zwei Jahren und sechs Monaten wegen Unterschlagung verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Am Oberlandesgericht in Trient ging es am Freitag in Sachen Sonderfonds nur noch um eine Frage: War die Art und Weise, wie der Altlandeshauptmann Sonderfonds-Ausgaben mit privat vorgestrecktem Geld verrechnet hat, in Ordnung?

Die Staatsanwaltschaft vertrat den Standpunkt, dass sich der Straftatbestand der Unterschlagung im Amt bereits in dem Moment erfüllt, in dem jemand öffentliche Gelder an sich nimmt und für private Zwecke ausgibt – unabhängig von einer späteren Verrechnung oder vorherigen Auslagen. Durnwalders Verteidiger Gerhard Brandstätter forderte einen Freispruch und wollte beweisen, dass – wie in allen anderen Punkten – keine Straftat vorliegt – umsonst, das Urteil fiel gegen Durnwalder aus, auch wenn die Strafhöhe niedriger bemessen wurde, als die Staatsanwaltschaft forderte. Die Verteidigung hat bereits eine Beschwerde am Kassationsgericht in Rom angekündigt. (TT.com)