Zwei Tote bei Angriff auf türkische Diplomaten im irakischen Erbil

Erbil – Bei einem Angriff auf türkische Diplomaten in einem Restaurant im nordirakischen Erbil sind zwei Menschen getötet und ein weiterer verletzt worden. Unter den Toten sei der Vize-Konsul des Konsulats in der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion, sagte ein Polizeivertreter am Mittwoch. Zunächst war von drei Todesopfern die Rede gewesen, später sprach ein Polizeivertreter von zwei Toten.

Das irakische Außenministerium bestätigte den Angriff. Mindestens ein Angreifer feuerte am Nachmittag auf mehrere türkische Konsulatsmitarbeiter, die in einem Restaurant des Viertels Ainkawa versammelt waren. Ankara bestätigte den Tod eines Konsulatsmitarbeiters. Der zweite Tote sei ein Iraker, hieß es.

In diesem Restaurant fand der Angriff statt. - AFP

Türkei kündigte „passende Antwort“ an

Während die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) jede Verwicklung in den Angriff zurückwies, kündigte die türkische Regierung eine „passende Antwort“ an. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, die Türkei arbeite mit den örtlichen Behörden zusammen, um die Täter baldmöglichst zu finden. Sein Sprecher Ibrahim Kalin kündigte an, die Türkei werde eine „passende Antwort“ geben.

Die türkische Armee geht im Nordirak seit Mai verstärkt gegen die kurdische PKK-Guerilla vor, die in den Kandil-Bergen an der Grenze zur Türkei und dem Iran seit Jahrzehnten Rückzugslager unterhält. Erst am Mittwoch meldete das türkische Verteidigungsministerium, dass Kampfjets sieben „PKK-Terroristen“ im Nordirak getötet hätten.

Der PKK-Sprecher Diar Denir sagte aber, seine Gruppe sei nicht in den Angriff verwickelt. Der oder die Täter ergriffen nach der Attacke die Flucht. Augenzeugen sagten, die Polizei habe umgehend Kontrollposten um das Viertel Ainkawa errichtet. Die US-Botschaft in Bagdad verurteilte den Angriff und rief die irakischen Behörden zur „Verteidigung der Sicherheit ausländischer Diplomaten und diplomatischer Einrichtungen“ auf. (APA/AFP/dpa)