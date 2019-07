Trump lügt über 9/11: Internet-Nutzer antworten humorvoll

Washington — Nach langem Ringen hat der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet, das Ersthelfern von 9/11 finanzielle Hilfe garantieren soll. Die Maßnahme wurde selten einhellig von fast allen Abgeordneten unterstützt. Bekanntlich leiden viele der Feuerwehrleute und anderen Einsatzkräfte auch viele Jahre nach dem Einsatz unter den schweren gesundheitlichen Folgen der Arbeit in den Trümmern nach dem Terroranschlag.

US-Präsident Donald Trump segnete das Gesetz mit seiner Unterschrift ab. Doch dabei beließ es der US-Präsident nicht. "Ich war auch dort unten, aber ich bezeichne mich nicht als Ersthelfer", sagte Trump. "Aber ich war dort. Ich habe dort unten viel Zeit mit euch verbracht", sagte er in seiner Ansprache an die Ersthelfer gerichtet.

Nur: Diese Behauptung ist falsch. Übereinstimmenden Berichten zufolge hielt sich Trump nicht am Ground Zero auf, ebenso wenig half er bei den Bergungsarbeiten mit. Vielmehr verbrachte Trump den Tag in seinem Büro im Trump Tower, schreibt CNN. Mehr noch: In einem Telefongespräch prahlte der heutige US-Präsident damit, dass sein Trump 40 Wall Street nach dem Einsturz des World Trade Centers nun wieder das höchste Gebäude New Yorks sei.

Twitter-User lassen den Republikaner nun nicht so einfach mit seinen Falschbehauptungen davonkommen. Mit Fotos, Montagen und Kommentaren üben sie humorvoll Kritik. Eine Auswahl:

