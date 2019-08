Saudische Frauen dürfen ohne Zustimmung eines Mannes reisen

Riad –Frauen im islamisch-konservativen Königreich Saudi-Arabien können künftig ohne Zustimmung eines Mannes reisen. Laut einem Dekret von König Salman erhalten Frauen ab dem Alter von 21 Jahren das Recht auf einen Pass und Reisefreiheit, wie die saudische Nachrichtenseite Okaz am Donnerstagabend berichtete. Bislang brauchen Frauen dafür die Zustimmung eines männliches Vormunds. In den meisten Fällen ist das der Vater oder ein Bruder.

Die neuen Reformmaßnahmen kommen etwas mehr als ein Jahr, nachdem in Saudi-Arabien das Frauenfahrverbot aufgehoben worden ist. Verantwortlich für die Reformen ist Kronprinz Mohammed bin Salman, der eigentlich starke Mann im Königreich. Er hat auch weitere Liberalisierungen durchgesetzt: So sind in Saudi-Arabien mittlerweile auch Kinos und Konzerte erlaubt.

Gleichzeitig geht das Königreich jedoch mit harter Hand gegen Menschrechtler vor. Im vergangenen Jahr hatten Sicherheitskräfte 17 Frauenrechtler festgenommen. Gegen mehrere von ihnen begann in diesem März ein Prozess. Das Königshaus steht zudem wegen des brutalen Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi unter Druck. Er war 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem aus Riad angereisten Spezialkommando getötet worden. (APA/AFP)