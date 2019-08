74 Jahre danach: Japan gedenkt Atombombenabwurf auf Hiroshima

Hiroshima – Hunderttausende Menschen wurden dabei getötet oder schwer verletzt, zwei Städte fast vollständig zerstört, die umliegenden Gebiete radioaktiv verseucht. Bis heute erkranken Überlebende der Atombomben-Abwürfe an Krebs und sterben daran. Und noch heute ist das japanische Hiroshima ein weltweites Symbol für Krieg – und für Frieden.

Am 6. August 1945 wurde um 8.15 Uhr vom US-Bomber Enola Gay die erste im Krieg eingesetzte Atombombe mit dem Namen „Little Boy“ über der japanischen Großstadt abgeworfen. Genau zu diesem Zeitpunkt legten die Menschen dort am heutigen Dienstag eine Schweigeminute ein.

Menschen beim Beten bei der Gedenkveranstaltung. - AFP/JIJI PRESS

Mehr als 70.000 Menschen waren damals sofort tot, insgesamt starben bis Ende 1945 schätzungsweise 140.000 Menschen. Drei Tage nach Hiroshima warfen die Amerikaner eine zweite Atombombe über Nagasaki ab. Kurz danach kapitulierte das japanische Kaiserreich.

Zur atomaren Abrüstung in der Welt aufgerufen

Die Gedenkzeremonie in Hiroshima erfolgte unter dem Eindruck der jüngsten Raketentests Nordkoreas sowie des kürzlichen Ausstiegs der USA aus dem INF-Vertrag. Washington begründete dies damit, dass Russland mit seinen Waffen seit Jahren gegen das Abkommen verstoße. Moskau warf den USA dagegen vor, mit dem einseitigen Ausstieg aus dem Abrüstungsvertrag die weltweite Sicherheitsstruktur zu unterhöhlen.

Hiroshimas Bürgermeister Kazumi Matsui rief bei der Zeremonie zur atomaren Abrüstung in der Welt auf, und sein Land dazu, dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 beizutreten.

Hiroshimas Bürgermeister Kazumi Matsui rief zur atomaren Abrüstung in der Welt auf. - AFP/JIJI PRESS

Japans rechtskonservativer Ministerpräsident Shinzo Abe dagegen ging in seiner Rede am Gedenktag auf den Vertrag nicht ein. Japan, das sich vom Atomwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas bedroht fühlt, steht unter dem atomaren Schutzschild seines heutigen Sicherheitspartners USA.

Gedenken in Wien und Melk

Auch in Österreich wird der Toten von Hiroshima gedacht. Auf dem Wiener Stephansplatz werden ab 18 Uhr Grußadressen von prominenten Persönlichkeiten veröffentlicht. Zahlreiche Vertreter von Friedensgruppen werden das Wort ergreifen. Ab 20.30 Uhr findet ein Laternenmarsch vom Stephansplatz zur Karlskirche statt.

Am Gedenktag des Atombombenabwurfs auf Nagasaki am 9. August findet am Freitag um 20 Uhr eine Buddhistische Gedenkzeremonie bei der Friedenspagode statt. In Melk laden Friedensgruppen am Samstag von 10 bis 13 Uhr zu einer Gedenkaktion in der Fußgängerzone. (TT.com/APA)

Luftaufnahme des Atombombenabwurfs, von den USA übergeben an das Hiroshima Peace Memorial Museum. - AFP