Letztes Update am Fr, 09.08.2019 13:46

NRA-Chef forderte offenbar von Trump Verzicht auf strengere Waffengesetze

Die Waffenlobby in den USA tritt offensiv gegen schärfere Waffengesetze auf. US-Präsident Donald Trump deutete an, offen für strengere Hintergrundüberprüfungen – obwohl er selbst vor kurzem noch ein Gesetz aus der Zeit seines Vorgängers aufgehoben hatte. Das Gesetz hätte es psychisch erkrankten Menschen erschwert, an Waffen zu kommen.