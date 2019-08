„Ich lag falsch“: Ex-Kommunikationschef Scaramucchi bricht mit Trump

Von Matthias Sauermann

Washington — „Ich kann nicht länger guten Gewissens die Wiederwahl des US-Präsidenten unterstützen": Mit diesen Worten erklärt Anthony Scaramucchi seine Kehrtwende. Es ist ein bemerkenswerter Bruch eines Exzentrikers mit dem US-Präsidenten, nachdem er diesen trotz seines rekordverdächtigen Rauswurfs aus dem Weißen Haus verteidigt hatte. Und es ist eine Geschichte mit einem Hintergrund.

2017 war der Finanzmanager zum Kommunikationsdirektor ernannt worden. Pressesprecher Sean Spicer und Kabinettschef Reince Priebus nahmen daraufhin aus Protest ihren Hut, Sarah Huckabee Sanders folgte als Pressechefin. Mit eigenwilligen Medienauftritten sorgte Scaramucchi für Aufsehen — was in nur elf Tagen in seinem Rauswurf gipfelte. Er beschimpfte andere Mitarbeiter des Präsidenten Reportern gegenüber obszön, das war Trump offenbar dann doch zuviel.

Zu einem Bruch mit der Politik des US-Präsidenten führte das jedoch nicht. Bis zuletzt. Vor wenigen Wochen meldete sich Scaramucchi wieder zu Wort und zwischen dem Ex-Mitarbeiter und Trump entwickelte sich ein Kleinkrieg, der auch über Twitter ausgetragen wurde. Neueste Episode darin: In einem offenen Brief erklärte Scaramucchi, warum er sich schließlich doch von Trump abwandte. Und appelliert an andere Republikaner, es ihm gleichzutun. Der Artikel kann hier in der Washington Post nachgelesen werden. Die Übersetzung: