Whistleblower-Affäre setzt Trump zu: Rückt Amtsenthebung näher?

Von Matthias Sauermann

Washington – Lange hat es so ausgesehen, als ob ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump in weite Ferne gerückt ist. In den vergangenen Tagen hat die Debatte jedoch eine unerwartete und dramatische Wende genommen. Die interne Beschwerde eines Whistleblowers rüttelt Washington auf – und lässt Rufe, das Repräsentantenhaus solle ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Republikaner einleiten, neu erschallen. Worum es geht und ob ein neuer Anlauf realistisch ist.