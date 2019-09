Arnold Schwarzenegger stellt Greta Thunberg Tesla zur Verfügung

Innsbruck — Möglichst klimaneutral will Aktivistin Greta Thunberg eine Reise durch die USA und Kanada hinter sich bringen. Der sehr auf Umweltschutz bedachte Schauspieler und Ex-Politiker Arnold Schwarzenegger unterstützt die 16-Jährige nun dabei. Bei einem Treffen in Österreich im Mai hatte der 72-Jährige Thunberg versprochen, sie könne sich jederzeit melden. Nun kam die junge Schwedin offenbar darauf zurück.

Für die Tour durch die Staaten und Kanada stellt Arnie ihr ein Model 3 der Elektroauto-Marke Tesla zur Verfügung. So ist die 16-Jährige vollständig elektrisch unterwegs. Laut dem Portal Car and Driver fährt Schwarzenegger selbst einen Elektro-Hummer. Diesen könne er aber nicht auf so eine weite Reise schicken, weswegen er Greta Thunberg den Tesla zur Verfügung stellt. Die 16-Jährige scheint das Auto auf ihrem Trip bereits zu nutzen.

Greta Thunberg und Arnold Schwarzenegger hatten sich beim Klimagipfel in Wien im Mai diesen Jahres kennengelernt. Der 72-Jährige engagiert sich selbst seit vielen Jahren für den Klimaschutz und war sofort begeistert von Thunberg. (TT.com/reh)