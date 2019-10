Extinction Rebellion: Platz der Menschenrechte in Wien besetzt

Wien – Rund 100 Aktivisten der Umweltgruppe Extinction Rebellion (XR) haben am Montag in Wien – parallel mit anderen Städten weltweit – für den Klimaschutz demonstriert. In der Bundeshauptstadt wurde Punkt 12 Uhr die Kreuzung beim Platz der Menschenrechte besetzt. „Wir bleiben bis zur Auflösung“, kündigte ein Aktivist der APA an. Die Polizei sei über die Aktion kurzfristig informiert worden.

Bis auf einen kurzen Hup-Protest einiger Autofahrer verlief die Aktion auf der Kreuzung Getreidemarkt mit der Babenbergerstraße vorerst friedlich. Per Aussendung teilte die Bewegung mit, dass entstandene Verzögerung im Verkehr ihnen zwar leid tun würden, aber die Untätigkeit der Politik ließe keine andere Wahl. 15 Minuten später gab es dann auch keinen direkten Kontakt mit dem Autoverkehr mehr, die Polizei hatte diesen zügig umgeleitet.

Blockade nahe der Siegessäule in Berlin. - AFP

Im Zentrum der Blockade befand sich eine Erdscheibe aus Aluminium, an die sich anfangs rund zehn Aktivisten angeklebt hatten. Mehrere Tuben Superkleber luden ein, es ihnen gleich zu tun, Schilder warnten mit den Worten „Vorsicht, ich bin angeklebt“. Andere der betont friedlichen Rebellen verteilten Infomaterial an Passanten. „Aus Liebe zu den Menschen, Pflanzen und Tieren, stehen wir auf um zu rebellieren“, sang eine Aktivistin, später skandierte man gemeinsam den Pop-Klassiker „Lollipop“

Straßenblockade im Zentrum von Amsterdam. - AFP

Ein Aktivist hatte per Megafon die drei XR-Forderungen verlautbart: „Handelt sofort“ gegen die Klimakrise und „setzt eine unabhängige Bürgerinnenversammlung ein“. Letztere solle rechtlich bindende Gesetzesvorschläge ausarbeiten, denn der Politik traue man nicht mehr. Die Blockade war gegen 13.30 Uhr weiterhin in Gange, berichtete ein Aktivist der APA, man rechne aber mit einer baldigen Räumung, wobei die „Angeklebten“ möglicher vorübergehend festgenommen werden könnten.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Dutzende Festnahmen in Amsterdam und London

Auch in anderen Städten auf der ganzen Welt wurden Blockaden und Proteste abgehalten. Die Amsterdamer Polizei nahm etwa 50 Demonstranten vorläufig fest. Die Protestaktion solle beendet werden, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Demonstranten hatten in den frühen Morgenstunden eine wichtige Durchgangsstraße beim Amsterdamer Reichsmuseum blockiert und Dutzende kleine Zelte aufgestellt. Mit „zivilem Ungehorsam“ solle die Regierung gezwungen werden, mehr für den Klimaschutz zu tun, sagte ein Sprecher der Demonstranten im niederländischen Radio. Die vorwiegend jungen Leute sangen Lieder und trugen Transparente mit Aufschriften wie „Es gibt keinen Planet B“ oder „Seid ehrlich!“ Die Stadt hatte die Protestaktion aber an dieser Stelle verboten. Als die Demonstranten dennoch die Straße blockiert hatten, sperrte die Polizei die Straßen rund um das Museum ab, um den Zustrom von weiteren Demonstranten zu unterbinden.

Mahnwache in Melbourne. - AFP

Im Londoner Regierungsviertel Westminster blockierten Aktivisten am frühen Montag eine Brücke und mehrere Straßen, darunter zwei Standorte in der Nähe des Houses of Parliament. Sie trugen Transparente mit Slogans wie „Der Klimawandel verwehrt unseren Kindern die Zukunft, wenn wir nicht jetzt handeln“. Bisher gab es 21 Festnahmen.

Die Umweltschutzbewegung will auch in anderen Großstädten in aller Welt auf eine drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Die Aktionen sollen mindestens eine Woche lang dauern. Extinction Rebellion (XR) heißt übersetzt etwa: Aufstand gegen das Aussterben. (APA/dpa/Reuters, TT.com)