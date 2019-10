Extinction Rebellion: Ziviler Ungehorsam für mehr Kimaschutz

Wien – Das Klima-Aktionsbündnis Extinction Rebellion hat für Montag Aktionen in 60 Städten weltweit, darunter in Wien, angekündigt. So blockierten Demonstranten der Umweltschutzbewegung im Zentrum von Amsterdam eine Straße. Mit „zivilem Ungehorsam“ solle die Regierung gezwungen werden, mehr für den Klimaschutz zu tun. Auch in Berlin, Australien und Neuseeland kam es zu Protesten.

Die Demonstranten in Amsterdam besetzten eine wichtige Durchgangsstraße in Höhe des Reichsmuseums und errichteten unter anderem Zelte. Die Stadt hatte die Protestaktion an der Stelle verboten. Die Polizei rief die Demonstranten auf, die Aktion abzubrechen. Nach Angaben der Exekutive wurden einige Demonstranten festgenommen.

Blockade nahe der Siegessäule in Berlin. - AFP

Auch in Berlin wurde eine Protestaktion gestartet. Nach Angaben des Bündnisses und der Polizei versammelten sich rund 1000 Aktivisten an der Siegessäule. Seit 4.00 Uhr blockierten die Demonstranten alle Straßen rund um den Großen Stern.

Straßenblockade im Zentrum von Amsterdam. - AFP

In Melbourne trafen sich Demonstranten zeitig in der Früh zu einer Mahnwache auf den Stufen des Parlaments. In Sydney hielten hunderte Aktivisten einen Sitzstreik auf einer stark befahrenen Straße in der Innenstadt ab, während sich in Brisbane eine kleine Gruppe von Aktivisten an eine Brücke kettete. Im neuseeländischen Wellington sorgten Aktivisten für Verkehrsstörungen, indem sie sich an ein Auto ketteten.

Auch in Wien sind gewaltfreie Störaktionen zu erwarten, um „Klimakatastrophe und ökologischen Kollaps“ aufzuhalten. „Wir wollen zeigen, dass ziviler Ungehorsam funktioniert“, sagte Aktivistin Julia Weiß im Vorfeld im APA-Gespräch.