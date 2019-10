Der kanadische Anti-Trump kann weitermachen

Biografie

Trudeaus Vater war von 1968 bis 1979 und von 1980 bis 1984 Premierminister. Nach seiner Geburt am 25. Dezember 1971 bewohnte Justin gleich den Sussex Drive 24 in Ottawa, den offiziellen Wohnsitz des kanadischen Regierungschefs. Aber der älteste Filius von Pierre Trudeau fühlte sich zunächst keineswegs berufen, in die Politik zu gehen. Justin Trudeau verdingte sich als Lehrer, Barkeeper, Türsteher und Snowboard-Lehrer, darüber hinaus engagierte er sich für alle möglichen guten Zwecke. Einen Wendepunkt markierte dann seine mitreißende Trauerrede beim Staatsbegräbnis seines Vaters im Jahr 2000.

2005 heiratete Trudeau die TV-Moderatorin Sophie Grégoire, das Paar hat drei Kinder. Zwei Jahre später betrat er dann doch die politische Bühne und trat in einem Arbeiterbezirk in Montréal zur Parlamentswahl an. Ab 2008 saß Trudeau dann im kanadischen Unterhaus, seit 2013 steht er außerdem an der Spitze der Liberalen Partei.