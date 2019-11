30 Jahre nach Mauerfall: Wiedervereinigung bremste Demokratie-Rausch aus

Von Gabriele Starck

Berlin, Leipzig — Die Euphorie über die Grenzöffnung ist verpufft, ebenso ist die Depression der ersten Jahre wegen geschlossener Fabriken und nicht mehr existenter Arbeit verflogen. Doch zum 30-Jahr-Jubiläum der Friedlichen Revolution von 1989 kommt wenig Feierstimmung auf in Deutschland. Vielmehr hat sich so etwas wie Ratlosigkeit breitgemacht, ausgelöst von den Wahlerfolgen der rechtsnationalen AfD, die in Teilen vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geprüft wird.

