Letztes Update am Do, 28.11.2019 09:28

Mit großer Mehrheit: Europaparlament rief “Klimanotstand“ aus

Die EU schreitet in Sachen Klimaschutz zumindest symbolisch voran und erhöht so den Druck für konkrete Maßnahmen. Das EU-Parlamentnahm eine Resolution zur Ausrufung des “Klimanotstands“ an. Zuvor war noch über die genaue Formulierung diskutiert worden.