Jetzt im Live-Blog: Klimademos weltweit, Lichtermeer in Innsbruck

Innsbruck, Wien — Drei Tage vor dem Start der Weltklimakonferenz in Madrid gehen am Freitag erneut Abertausende Menschen in aller Welt für mehr Klimaschutz auf die Straße. Die Umweltbewegung FridaysForFuture setzte die Demo am heutigen „Black Friday", dem vor allem in den USA für seine Rabatte bekannten Schnäppchentag, unter dem Motto „Raus aus Fossilen, rein in die Zukunft!" an. Der Auftakt ist bereits erfolgt: In Australien gingen Tausende Schüler und Studenten auf die Straße. Auch in Österreich wird demonstriert, die größte Demonstration wird in Wien erwartet. Im besonderen Fokus steht bei der vierten Demonstration 2019 die OMV.

LIVE-BLOG zum Klimastreik:

Lichtermeer in Innsbruck ab 17 Uhr

In Innsbruck ist ein Lichtermeer am späten Nachmittag angesetzt. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Christoph-Probst-Platz. Nach einer Eröffnungsrede führt die Demo über den Innrain, Marktgraben, Adolf-Picher-Platz, Anichstraße und Maria-Theresien-Straße zum Landhausplatz. Die Veranstalter bitten, eine alte oder umweltfreundliche Kerze oder stromsparende Taschenlampe mitzunehmen. Handy-Licht ist nicht erwünscht.

Um ca. 19 Uhr sind am Landhausplatz Reden und Musikeinlagen geplant. Der Streik sei laut FridaysForFuture diesmal am Abend angesetzt, um auch Berufstätigen die Möglichkeit zu geben, mitzumachen. Auf Megaphone und Protestrufe wird diesmal bewusst verzichtet.



Beim letzten weltweiten Klimastreik am 27. September gingen in Tirol 20.000 Menschen auf die Straße.

In Wien startet die Demo um 12 Uhr bei der U2-Station Krieau, gegenüber der OMV-Zentrale. „Die OMV gehört zu den 100 größten fossilen Unternehmen, die zusammen für 70 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind", sagte die Aktivistin Amina Guggenbichler in einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag. Politik und Unternehmen müssten aber verstehen, dass das fossile Zeitalter vorbei ist. „Die Energieträger Öl, Kohle und Gas weiterhin zu verbrennen, verstehen wir als fahrlässige Handlung gegenüber der Jugend und aller kommenden Generationen weltweit. How dare you, OMV?", so Guggenbichler.



Kritik an Politik und Großkonzernen

Auch die Politik nehmen die Aktivisten natürlich in die Pflicht und fordern einen „Neustart Klima". 13,4 Millionen Tonnen Erdöl und 8,7 Milliarden Kubikmeter Erdgas-Verbrauch pro Jahr in Österreich tragen direkt zur Erhitzung des Weltklimas bei, kritisierten sie. Schuld an dieser Entwicklung seien Großkonzerne wie die OMV, „die sich an veraltete Geschäftsmodelle klammern würden und eine Politik, die umweltschädliche Handlungen mit bis zu 4,7 Milliarden Euro pro Jahr fördert".

Zudem kritisierte FridaysForFuture die Vorlage des nationalen Klimaplans (NKEP), mit der „das 1,5 Grad-Ziel nicht erreicht werden kann". Die Politik sollte sich stattdessen an dem von Wissenschaftern erarbeitenden alternativen Klimaplan orientieren, mit dem die EU-Vorgaben tatsächlich eingehalten werden könnten. „Die Frustration ist groß", sagte Lena Schilling.

Nach dem Auftakt bei der OMV führt der Wiener Demozug in Richtung Innenstadt. Nach einer Zwischenkundgebung bei der Wirtschaftskammer Wien soll um 14 Uhr die Abschlusskundgebung vor den Ministerien für Nachhaltigkeit und Wirtschaft am Stubenring abgehalten werden. Auch in allen Landeshauptstädten werden Demos stattfinden (Treffpunkte unter: https://fridaysforfuture.at/).

Der Zulauf zu den Demos dürfte erneut sehr groß werden. In Wien und Vorarlberg gilt der Streik wieder als schulbezogenene Veranstaltung, womit die Schüler im Rahmen des Unterrichts teilnehmen dürfen. Bei der jüngsten österreichweiten Klimademo am 27. September hatten den Veranstaltern zufolge rund 150.000 Personen teilgenommen.

Aus für Subventionen für fossile Energie gefordert

Auch in Deutschland wird heute in etlichen Städten demonstriert. Allein in Berlin sind 50.000 Teilnehmer angemeldet. International sind nach Angaben des Netzwerks über 2400 Städte in 157 Ländern dabei. Die Sprecherin der deutschen Bewegung, Luisa Neubauer, nannte die Aktionen einen Ausruf der Entrüstung. „Das politische Versagen ist dramatisch", sagte sie der Rhein-Neckar-Zeitung (Freitag).

Auch für Freitag ist ein Demonstrationszug durch die Stadt geplant. - Thomas Boehm / TT

Für Deutschland fordert Fridays For Future unter anderem, unverzüglich alle Subventionen für fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas zu streichen sowie ein Viertel der Kohlekraft abzuschalten. Zudem müsse Deutschland bis 2035 auf eine komplett erneuerbare Energieversorgung umschwenken.

Das Thema Erderhitzung treibt derzeit auch die EU um. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat starke Anstrengungen gegen den Klimawandel versprochen. Und das EU-Parlament hatte am Donnerstag den „Klimanotstand" für Europa ausgerufen. Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten sprach sich dafür aus, als erster ganzer Kontinent überhaupt einen solchen Notstand zu erklären. Das soll nach Wunsch der Abgeordneten die Dringlichkeit des Themas zeigen — konkrete Folgen hat der Schritt aber vorerst nicht.

EU schreit „Es brennt" ohne zu löschen

FridaysForFuture reichte das nicht. „Dass die EU den Klimanotstand ausruft, ohne zu handeln, ist wie wenn die Feuerwehr im Einsatz nur noch „Es brennt!" schreit, statt zu löschen", schrieb die Gruppe auf dem deutschen Twitter-Account. In Deutschland richtet sich ihre Kritik vor allem gegen das Klimapaket der Bundesregierung. „Mit business as usual und viel Pillepalle sind diese Maßnahmen nur eine weitere Folge in der Reihe des klimapolitischen Versagens der GroKo", erklärte das Netzwerk.

Die Klimaproteste gehen auf einen Protest der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg zurück, die sich viele Menschen in aller Welt im Kampf gegen die Klimakrise zum Vorbild genommen haben. Thunberg selbst wird den Protesttag an einem ungewohnten Ort verbringen: Die 16-Jährige segelt gerade auf einem Katamaran über den Atlantik zurück, um an der am Montag beginnenden Weltklimakonferenz sowie an einem großen Protest in Madrid am kommenden Freitag teilnehmen zu können. Ob sie es zeitlich schafft, ist unklar. Bis zum Donnerstag hatte sie etwas mehr als zwei Drittel der Strecke geschafft.

Thunberg mobilisiert für neue Proteste

Thunberg warb am Donnerstag via Twitter für den Protesttag: „Im September sind 7,5 Millionen Menschen rund um den Globus auf die Straße gegangen. Morgen machen wir das nochmal." Jeder werde gebraucht, jeder sei willkommen.

Schon jetzt hat sich Erde nach Befunden des Weltklimarats IPCC um ein Grad aufgeheizt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Zu den fatalen Folge zählen mehr extreme Wetterereignisse, also je nach Region mehr Hitzewellen, Dürren und Waldbrände, aber auch verheerende Stürme, Überschwemmungen und Starkregen.

Zwei aktuelle Untersuchungen weisen auf die Dringlichkeit eines entschiedeneren Vorgehens gegen die drohende Klimakatastrophe hin. So warnte das UN-Umweltprogramm Unep am Dienstag, alle Länder müssten ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel immens verstärken, wenn sie gemeinschaftlich das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollten. Wenn die Weltbevölkerung so weiterlebe wie derzeit, drohe die Temperatur bis 2100 um 3,4 bis 3,9 statt wie angestrebt um nur 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu steigen. (TT.com/APA/dpa)