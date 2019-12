NATO-Jubiläumsgipfel legt tiefe Risse im Bündnis offen

Demonstration gegen NATO-Gipfel und US-Präsident Trump

Mehrere Hundert Menschen haben am Dienstag in London gegen den NATO-Gipfel und US-Präsident Donald Trump protestiert. An der Demonstration mitten in der Hauptstadt nahmen diverse Gruppen teil, die gegen Nuklearwaffen sind oder den "Ausverkauf" des nationalen Gesundheitsdienstes NHS fürchten. "Nein zu Trump, nein zur NATO!" und "Trump, Hände weg von unserem NHS" stand auf Schildern. Die Demonstranten zogen in die Nähe des Buckingham-Palastes, wo am frühen Abend die 93-jährige Königin Elizabeth II. die Staats- und Regierungschefs der NATO empfing.

Der marode und bisher chronisch unterfinanzierte NHS gehört zu den wichtigsten Wahlkampfthemen. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, warnte kürzlich vor einem Handelsabkommen mit den USA, das Johnson und Trump nach dem EU-Austritt aushandeln wollten. Glaubt man Corbyn, könnte der NHS teilweise privatisiert werden und an US-Firmen gehen. Er warnte auch vor höheren Preisen für Medikamente, sollten US-Pharmakonzerne ihren Einfluss auf ein Handelsabkommen geltend machen.



Johnson beteuerte, der Gesundheitsdienst werde bei den Verhandlungen keine Rolle spielen - viele glauben ihm aber nicht. Auch Trump versicherte am Dienstag in London, der NHS komme nicht auf den Verhandlungstisch. "Ich habe nichts damit zu tun ... Ehrlich", sagte er. Er wolle sich auch nicht in den britischen Wahlkampf einmischen. Zugleich betonte er aber: "Boris wird einen guten Job machen."