Putin kritisiert Doping-Sperre, stärkt Trump und will auf Sanktionen antworten

Kreml – Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag mit einer Pressekonferenz für Journalisten aus aller Welt die Feiern zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitlerdeutschland eingeläutet. Der Kreml stellte das Medienereignis unter das Motto der Feierlichkeiten im kommenden Jahr.

Zugelassen waren auch unabhängige und kremlkritische Medien. Es durften alle Fragen gestellt werden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow im Vorfeld. Kritiker werfen dem Kreml totalitäre Tendenzen vor.

Und so nahm Putin Stellung zu einer Reihe von Themen: Der wegen Dopingvorwürfen verhängten Sperre gegen Russland, dem Mordfall in Berlin, der eine diplomatische Krise auslöste oder auch die US-Sanktionen wegen Nord Stream 2 und dem Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump.

WADA-Sperre für Putin „ungerecht“

Kremlchef Wladimir Putin wies die neuen Strafen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gegen Russland erneut als „ungerecht“ zurück. Das Land werde für ein und denselben Verstoß mehrfach bestraft, kritisierte er am Donnerstag in Moskau. „Das ist ungerecht“, betonte Putin. „Jede Bestrafung sollte individuell sein.“

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Die Mehrheit der Sportler in Russland sei sauber, sagte der Präsident. Russland werde deshalb alles dafür tun, damit seine Athleten bei den Olympischen Spielen unter ihrer nationalen Flagge antreten könnten. Am Donnerstag wollte die russische Anti-Doping-Behörde RUSADA darüber entscheiden, ob sie Einspruch gegen die WADA-Sanktionen beim Internationalen Sportgericht CAS einlegt. Die russische Politik und Putin hatten dies gefordert. Allerdings hatte RUSADA-Chef Juri Ganus die Strafen als gerecht bezeichnet. Ein Einspruch habe keine Erfolgsaussichten, so Ganus.

Am 9. Dezember hatte die WADA beschlossen, Russland für vier Jahre von den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften auszuschließen. Demnach dürfen russische Sportler nur als neutrale Athleten ohne Nationalflagge teilnehmen. Zudem darf Russland bis 2023 weder Gastgeber sein noch sich für eine Ausrichtung großer Wettkämpfe bewerben.

Putin will auf US-Sanktionen antworten

Russland wird weiters auf die US-Sanktionen gegen die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 mit Gegenmaßnahmen antworten. „Moskau antwortet spiegelgenau“, sagte Putin am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz in Moskau.

Die in dieser Woche vom US-Kongress beschlossenen Sanktionen seien ein „unfreundlicher Akt“ gegen Russland. „Das wird sich auswirken auf die Beziehungen.“ Die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump steht noch aus. Russland sieht trotzdem keine Gefahr für Nord Stream 2.

Abgelehnt wird die Pipeline vor allem von der Ukraine, die bisher das wichtigste Transitland für die russischen Gaslieferungen nach Deutschland ist. Putin sagte, dass die USA der Ukraine lieber Geld geben sollten, um dem Land zu helfen. Zugleich bekräftigte er, dass Russland den Transit durch die Ukraine in die EU erhalte.

In Berlin waren am Donnerstag Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau unter Vermittlung der EU-Kommission und Deutschlands geplant. Dort wurden Fortschritte erwartet. „Ich denke, dass wir uns mit der Ukraine über das Gas einigen, wir sind auf dem Weg zur Einigung“, sagte Putin. An den Verhandlungen nahmen Gazprom-Chef Alexej Miller und der russische Energieminister Alexander Nowak teil. Miller traf mit Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Ministerium zusammen, wie die Agentur Interfax meldete.

Putin stärkte indes US-Präsident Donald Trump nach der Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens durch das Repräsentantenhaus den Rücken. Die Anschuldigungen gegen Trump seien erfunden, sagte Putin. Er gehe nicht davon aus, dass der Senat den US-Präsidenten am Ende aus dem Amt entfernen werde.

Kein offizielles Auslieferungsgesuch von Berlin

Putin räumte weiter in dem Fall des ermordeten Georgiers in Berlin doch ein, dass es nie ein offizielles Auslieferungsgesuch gegeben habe. Darüber sei nur auf Geheimdienstebene gesprochen worden, sagte Putin.

Nach seinen Angaben sei von deutscher Seite signalisiert worden, dass der von Russland gesuchte Georgier nicht nach Moskau ausgeliefert werde. Deshalb sei auf ein offizielles Gesuch verzichtet worden.

In Berlin hatte es zuvor mehrfach geheißen, dass man nichts von einem russischen Ersuchen wisse. Russland hatte Deutschland dagegen vorgeworfen, den Mann trotz eines Gesuchs nicht ausgeliefert zu haben. Putin deutete an, dass die Politik womöglich nichts von Kontakten auf Geheimdienstebene gewusst und es deshalb widersprüchliche Aussagen gegeben habe. (TT.com, APA, dpa)