Attentat als politischer Irrtum: „Zug in Richtung Krieg bereits abgefahren“

Von Floo Weißmann

Washington – Selbst die amerikanischen Militärs und Geheimdienstler sollen verblüfft gewesen sein, als Präsident Donald Trump anordnete, den Chef der iranischen Revolutionsgarden zu töten. Dem Vernehmen nach hatten sie ihm eine Reihe von möglichen militärischen Maßnahmen gegen den Iran vorgelegt – und er wählte die radikalste. Seither rätseln Freund und Feind, was Trump vorhat.

Offiziell hieß es, von General Qassem Soleimani sei eine unmittelbare Bedrohung ausgegangen. Doch dafür gibt es bisland keinen Beleg. Der Wiener Politologe Heinz Gärtner hält die offizielle Begründung für einen Unsinn, der dem Attentat am Bagdader Flughafen ein „völkerrechtliches Mascherl“ umhängen sollte, wie er der TT sagte.

Eher vermutete der Experte, dass Trump „irgendetwas tun“ wollte. Denn seine Politik des maximalen Drucks auf den Iran habe nicht gewirkt, und die Diplomatie mit Nordkoreas Dikator Kim Jong-un funktioniert ebenfalls nicht. Trump steht also am Beginn des Wahljahrs ohne außenpolitischen Erfolg da. Noch dazu läuft ein Amtsenthebungsverfahren, in dem sich nun mit dem früheren Sicherheitsberater John Bolton erstmals ein ranghoher Trump-Insider zur Aussage bereit erklärt hat.

Allerdings dürfte Trump bei der Entscheidung für einen außenpolitischen Paukenschlag einer Fehleinschätzung unterlegen sein. „Er hatte gedacht, die iranische Bevölkerung würde das Attentat auf Soleimani befürworten“, sagt Gärtner. Das geht auch aus Trumps Tweets hervor. Tatsächlich allerdings sei das Gegenteil eingetreten: Das iranische Regime ist innenpolitisch gestärkt, und der Antiamerikanismus im Iran und in der gesamten Region hat zugenommen. „Politisch hat der Iran kurzfristig gewonnen“, sagt Gärtner.

Nun drohen die Iraner mit Vergeltung, und im Irak will die politische Mehrheit die Amerikaner hinauswerfen. Im Krisenmanagement agiert die Trump-Administration widersprüchlich. Laut New York Times sind zuletzt knapp 4500 zusätzliche US-Soldaten in den Nahen Osten gebracht worden, um amerikanische Bürger, Einrichtungen und Interessen zu schützen. Das passt nicht zur Behauptung, das Attentat auf Soleimani habe mehr Sicherheit gebracht. Und es passt nicht zu Trumps Versprechen, er werde Amerikas endlose Kriege beenden.

Deutsche, Italiener und Kroaten haben sicherheitshalber mit der Verlegung von Truppen aus dem Zentralirak begonnen, und die NATO hat ihr Anti-IS-Training im Irak eingestellt. Auch die Amerikaner würden sich auf den Abzug aus dem Irak vorbereiten, schrieb der zuständige US-Kommandant an die irakische Regierung. Wenig später dementierte das Pentagon: Das Schreiben sei versehentlich verschickt worden.

Zugleich bemüht sich die US-Regierung, den Image-Schaden zu begrenzen, den der eigene Präsident angerichtet hat. Trump hatte gedroht, u. a. iranische Kulturstätten zu bombardieren, sollte der Iran auf das Attentat mit einem Gegenschlag antworten. Man werde das Kriegsvölkerrecht einhalten, versicherten hingegen der Außen- und der Verteidigungsminister.

Mit der Drohung gegen Kulturstätten habe sich Trump auf dieselbe Ebene begeben wie die IS-Jihadisten, sagt Gärtner. Dahinter sieht der Experte eine weitere Fehleinschätzung des US-Präsidenten. Dieser habe geglaubt, der Iran werde klein beigeben, um seine Kulturstätten zu schützen. Doch „das Gegenteil wird der Fall sein“.

Für Gärtner steht fest, dass nun auch die iranische Führung in irgendeiner Form militärisch antworten muss, um nach innen und außen das Gesicht zu wahren. „Ich sehe das Ganze als sehr dramatische Entwicklung.“