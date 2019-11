TT-Kinderadvent - Warten aufs Christkind

TT-KINDERADVENT 2019

Die erste Kerze wird angezündet.

Morgen Sonntag wird die erste Kerze am Adventkranz angezündet. Insgesamt gibt es vier Kerzen auf dem Kranz, der die Menschen durch die Weihnachtszeit begleitet. An jedem weiteren Adventsonntag wird eine Kerze angezündet, so dass am vierten Adventsonntag alle vier Kerzen brennen. Das Wort „Advent" ist lateinisch und heißt auf Deutsch „Ankunft". Im Advent bereiten sich Menschen christlichen Glaubens auf die Geburt von Jesus vor, die an Weihnachten gefeiert wird.

Der Brauch, in der Adventzeit einen Kranz aufzustellen, ist noch ziemlich jung. Auf die Idee ist der evangelische Gottesgelehrte Johann Hinrich Wichern 1839 gekommen. Er leitete ein Waisenhaus in Hamburg. Er wollte den Kinden damit zeigen, wie lange sie sich noch bis Weihnachten gedulden müssen. Er nahm dafür ein großes hölzernes Rad einer alten Kutsche und setzte 28 Kerzen darauf: 24 kleine rote und vier dicke weiße.

Die weißen standen für die Sonntage, die roten für die Wochentage. Die Idee setzte sich durch, aber mit weniger Kerzen. 1925 eroberte der Ring (Kranz) auch die katholischen Kirchen. In Köln, in Deutschland, wurde der erste Adventkranz aufgehängt. Viele Länder haben diesen schönen Adventbrauch inzwischen übernommen. Hier zur Rätselfrage: Was wird morgen am Adventkranz angezündet? Wenn du den ersten Buchstaben des Wortes weißt, hast du auch den ersten Buchstaben für unser Lösungswort gefunden.

Aus allen richtigen Einsendungen werden 20 tolle Kinder- und Jugendbücher, € 5,- Gutscheine der Tyrolia und ein paar spannende Familienspiele verlost. Das Gewinnspiel ist exklusiv für TT-Clubmitglieder. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Teilnahme auch unter club.tt.com.

