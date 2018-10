England schockt Spanien, Bosnien besiegt Nordirland

Paris – Englands Fußballauswahl hat mit einem 3:2-(3:0)-Sieg in Spanien im Nations-League-Montagsschlager die Halbfinalchance am Leben erhalten. Raheem Sterling (16., 38.) und Marcus Rashford (30.) sorgten in Sevilla schon zur Pause für eine verdiente Führung, die nach einem Treffer von „Joker“ Paco Alcacer (58.) und viel spanischem Druck zwar noch wackelte, letztlich aber hielt.

Alcacer, der in zuvor 14 Länderspielen acht Tore erzielt hatte, blieb zunächst auf der Bank und musste mit ansehen, wie die Gastgeber von den Engländern schwindlig gespielt wurden. Erstmals in ihrer Fußball-Geschichte lagen die Spanier, die das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatte, in einem Pflichtspiel zur Pause daheim so klar in Rückstand. Nach 57 Minuten wurde Alcacer von Trainer Luis Enrique eingewechselt und stand gerade 96 Sekunden auf dem Platz, als ihm völlig ungedeckt der Kopfball-Treffer zum 1:3 gelang. Für den Schlusspunkt sorgte Sergio Ramos in der achten Minute der Nachspielzeit.

Trotz der schmerzlichen Niederlage führen die Spanier die Gruppe 4 weiter mit sechs Punkten an. England wahrte mit vier Zählern seine Chance auf den Gruppensieg, muss aber – den eigenen Erfolg gegen Kroatien vorausgesetzt – auf Schützenhilfe der Kroaten gegen die Spanier hoffen. Aber selbst der Abstieg ist für die Engländer in der Gruppe noch drin.

Island abgestiegen

Auch die Schweiz nutzte gegen Island die Chance auf den Sieg in Gruppe 2. Dank Treffern von Haris Seferovic (52.) und Michael Lang (67.) kam das Team in Reykjavik zu einem 2:1 (0:0)-Erfolg und machte den Abstieg der punktlosen Isländer perfekt. Da half auch der Anschlusstreffer von Alfred Finnbogason nach 81 Minuten nichts mehr. Die Schweiz zog mit nun sechs Punkten dank des besseren Torverhältnisses an den punktgleichen Belgiern vorbei, die aber ein Spiel weniger aufweisen.

Bosnien besiegte Nordirland

Das Fußball-Nationalteam von Bosnien und Herzegowina hat auch das zweite Spiel gegen Nordirland in der Österreich-Gruppe der Nations League gewonnen. In Sarajevo setzte sich das Team von Robert Prosinecki am Montag dank Edin Dzeko (27., 73.) mit 2:0 (1:0) durch und baute die Führung auf neun Punkte aus. Österreich steht damit im Kampf um den Aufstieg in Liga A unter Siegzwang.

Österreich, das bei einem Spiel weniger bei drei Punkten hält, muss die Heimpartie gegen Bosnien am 15. November sowie das Gastspiel drei Tage später beim punktelosen Nordirland gewinnen, um Dzeko und Co. noch abfangen zu können. Beide Teams hätten dann neun Zähler am Konto, der direkte Vergleich gibt in einem solchen Fall den Ausschlag. In Bosnien war die ÖFB-Auswahl mit 0:1 unterlegen. (APA/dpa)