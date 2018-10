Dänen waren für ÖFB-Team eine Nummer zu groß

Aus Herning: Tobias Waidhofer

Herning – Es war ein genialer Moment, der gestern das Testspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Dänemark entscheiden sollte: Zwei schnelle Pässe an der Strafraumgrenze, dann knallte Bordeaux-Legionär Lukas Lerager das Leder unhaltbar für Debütant Richard Strebinger ins Kreuzeck. Dabei hatte Österreich vor 11.000 Zuschauern in Herning eigentlich stark begonnen:

Zu spät kam gestern nämlich nur ÖFB-Teamchef Francop Foda, der die ersten Töne der österreichischen Nationalhymne verpasste. Sein Mannschaft erwischte dafür einen starken Start. Schon nach einer Minute setzte sich Guido Burgstaller gegen Simon Kjaer durch, doch der Tiroler Alessandro Schöpf zielte bei der folgenden Vorlage seines Schalke-Teamkollegen zu ungenau.

Die großen Überraschungenr in der Startaufstellung waren in Herning ausgeblieben. Im Tor durfte sich Rapid-Goalie Richard Strebinger über sein Länderspiel-Debüt freuen, der Tiroler Alessandro Schopf war im 3-5-2-System im halblinken Mittelfeld gesetzt und sollte gemeinsam mit Marcel Sabitzer die Doppelspitze Burgstaller

Schaub in Szene setzen.

Auch nach der ersten Torchance schien Österreich vor 78 hartgesottenen Österreich-Fans auf der Gästetribüne der Herr im Ring, erst nach und nach kamen auch die Dänen besser ins Spiel. Stark präsentierte sich neben Schöpf in der Anfangsphase vor allem das Salzburg-Juwel Xaver Schlager, der allerdings schon nach 34 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste.

Bis auf eine gefährliche Lazaro-Flanke in der 17. Minute wurde Österreich aber kaum mehr gefärhlich. Es folgte ein Sisto-Freistoß neben das Tor und der bereits angesprochene geniale Führungstreffer durch Lukas Lerager nach einer halben Stunde.

Nach der dänischen Führung wirkte die neuformierte ÖFB-Elf geschockt, verlor aber nicht den defensiven Fokus aus den Augen und mit Ausnahme eines Poulsen-Kopfballs in die Arme von Richard Strebinger kamen die Dänen auch nicht mehr in den rot-weiß-roten Strafraum. Es ging mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Der zweite Durchgang begann mit einer Österreich-Chance: Einen Schaub-Schlenzer verlängerte der eingwechselte Florian Kainz beinahe ins lange Eck. (50.). Auf der anderen Seite musste Strebinger einen Freistoß parieren (52.). Und eine Minute später verpasste Martin Braithwaite nur knapp das 2:0.

Und in dieser Tonart ging es weiter – wieder war es der starke Strebinger, der einen Sisto-Schuss bändigte. Es gab in deser Phase um die 60. Minute dänische Chancen im Minutentakt. Österreich wurde erst nach 67 Minuten durch einen Burgstaller-Kopfball wieder gefährlich.

Nach 70 Minuten war dann die Zeit des Brechers gekommen: Marc Janko kam zu seinem 67. Länderspiel und sollte das Ruder noch herumreißen. Das gelang nicht mehr, im Gegenteil:

Nach einem schweren Fehler von Kevin Wimmer gelang den Dänen durch den eingewechselten Martin Braithwaite in der Nachspielzeit noch das umjubelte 0:2 – Ergebniskosmetik...