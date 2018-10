Slowenien trennte sich von Teamchef Kavcic

Ljubljana – Nach nur sieben Spielen hat sich Sloweniens Fußballverband am Montag von Teamchef Tomaz Kavcic getrennt. Die Ära des 64-Jährigen hatte im März 2018 mit einem 0:3 in Österreich begonnen und brachte weitere vier Niederlagen sowie nur einen Sieg, insgesamt steht ein Torverhältnis von 4:13 zu Buche. In der Nations League droht dem Letzten von Gruppe C3 der Abstieg. (APA)