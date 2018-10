Salzburger Bullen jagen im West-Derby Tiroler Heimsieg-Rekord

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – „Jetzt bin ich echt überrascht. Das hätte ich mir nie gedacht, dass wir damals diesen Rekord aufgestellt haben“, meldete sich gestern Manni Linzmaier aus Ingolstadt. 315 Meisterschaftsspiele absolvierte er von 1980 bis 1993 im Mittelfeld von SSW Innsbruck bzw. des FC Swarovski Tirol. Darunter auch von 1982 bis 1984 jene 39 ungeschlagenen Meisterschaftsspiele im alten Tivoli, die heute noch als Rekord Bestand haben. „Interessant. Damals hatten wir eigentlich nicht so eine gute Zeit. Ich hätte eher auf die Jahre unter Trainer Latzke oder die Swarovski-Ära mit Happel getippt“, so Linzmaier, der auch zum Red-Bull-Projekt eine besondere Beziehung aufzuweisen hat.

Österreich sollte stolz sein auf das RB-Produkt

Zu Beginn noch im Trainerstab, sondierte Linzmaier dann fast zehn Jahre bis 2015 als Scout den Fußballmarkt für die Bullen: „So richtig angeschoben wurde das Projekt in Salzburg unter Ralf Rangnick. Mittlerweile hat sich RB Salzburg zu einem Markenprodukt im europäischen Fußball entwickelt, auf das man in Österreich stolz sein sollte.“ Dass die uneingeschränkte Vormachtstellung der Bullen für die österreichische Liga nicht unbedingt von Vorteil ist, stehe ­außer Frage: „Wenn die eine zweite Mannschaft in der Liga mitspielen lassen würden, dann wäre ein Doppelsieg gewiss. Davon bin ich überzeugt.“ Keine Ferndiagnose von Linzmaier, denn als Scout des deutschen Zweitligisten SC Ingolstadt hat er den österreichischen Fußball noch immer fest im Auge. Auch im Tivoli hat er heuer schon einige Spiele des FC Wacker unter die Lupe genommen.

Der Tiroler Langzeit-Heimrekord, für den damals neben Linzmaier u. a. der viel zu früh verstorbene Robert Auer, Goalie Fuad Djulic, Michael Streiter, Roland Hattenberger, Alfred Roscher oder ein Hugo Hovenkamp verantwortlich zeichneten, ist im morgigen Westschlager noch nicht in Gefahr. Trotzdem steht der Serienmeister vor einem beeindruckenden Jubiläum: Den Bullen winkt bewerbsübergreifend das 50. Heimpflichtspiel ohne Niederlage. In der Bundesliga sind es vor dem morgigen Auftritt 33 Heimpartien ohne „Nuller“. Nur Innsbrucks Serie ist mit 39 Spielen – noch – länger.

Alles spricht für Salzburg

Die Schwarzgrünen haben es also in der Hand, zu verhindern, dass Salzburg ihre Serie, respektive jene eines Vorgängervereins, in nächster Zeit gefährden kann. Doch alle Anzeichen, Statistiken und Vergleiche der Rahmenbedingungen sprechen nur für die Mozartstädter. Was auch Wacker-Coach Karl Daxbacher klar ist: „Logisch sind wir krasser Außenseiter. Aber im Fußball passieren oft Dinge, die absolut überraschend kommen.“

Sollte Salzburg am Samstag zumindest einen Punkt holen, wäre man in der Rekordliste alleiniger Zweiter. Denn bisher gibt es zwei Clubs, die ebenfalls 33 Bundesliga-Heimspiele ohne Niederlage schafften: Austria (von 27. Mai 1983 bis 7. Juni 1985) und Rapid (von 29. Oktober 1983 bis 2. November 1985).

Die Bullen-Heimserie startete am 3. Dezember 2016 mit einem 4:1-Erfolg gegen Altach. Damals glänzte Stefan Lainer, dessen Vater Leo in der Swarovski-Ära einige erfolgreiche Jahre im alten Tivoli absolvierte, mit einem Tor. Der ÖFB-Teamspieler, der den Test gegen Dänemark (0:2) wegen einer Knie­blessur verpasst hatte, meldete sich gestern wieder fit für das Spiel gegen den FC Wacker: „Es war ganz wichtig, dass ich ein paar Tage Pause gekriegt habe. Ich fühle mich wieder sehr gut.“