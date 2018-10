Herkules-Aufgabe für FC Wacker: Aufsteiger fordert Meister Salzburg

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Zugegeben, es spricht wirklich alles gegen den FC Wacker – beim heutigen Gastspiel der Schwarzgrünen ab 17 Uhr in der Bullen-Arena sind die Rollen aber so was von klar verteilt. Das verdeutlichen der Blick auf die Tabelle, die Quoten in den Wettbüros (durchwegs zweistellig) und die Rekordserien der unersättlichen Salzburger. Alles andere als der elfte Sieg im elften Saisonspiel wäre für den Tabellenführer also eine faustdicke Überraschung.

„Stimmt ja alles. Salzburg ist eine sehr stabile, extrem starke Mannschaft. Die Siegesserie ist sehr beeindruckend. Sie gewinnen immer, auch verdient, aber nicht mit hohem Torunterschied“, weiß Karl Daxbacher, dass die Trauben in der Bullen-Arena extrem hoch hängen. Aber der Wacker-Coach setzt auch auf die Qualität seiner Mannschaft: „Daran glauben müssen wir ja, denn im Fußball ist noch jede Serie einmal gerissen.“ Was die Tiroler heute erwartet? „Eine Abwehrschlacht. Wir müssen alles reinhauen, dürfen uns nicht zu sehr verstecken und Räume, sofern sich überhaupt welche auftun, für Konter nützen“, so Daxbacher. Im FCW-Tor vertritt Hidajet Hankic den verletzten Christopher Knett, im Angriff spielt Zlatko Dedic von Beginn an für den angeschlagenen Patrik Eler. Das sind die einzigen Änderungen gegenüber dem 1:0-Heimerfolg vor zwei Wochen gegen den LASK. In der Innenverteidigung kommen neben Abwehrchef Matthias Maak wieder Lukas Hupfauf und Manuel Maranda zum Einsatz. „Ich freue mich auf dieses Spiel. Auch gegen den LASK hat man uns nicht viel zugetraut. Es wird verdammt schwer, aber wir besinnen uns auf unsere Stärke und werden alles geben“, hat der 21-jährige Hupfauf mehr Lust als Nervenflattern vor dem Auftritt gegen die Bullen-Herde.

Die Truppe von Marco Rose steht beim ersten Auftritt nach der Ländermatch-Pause vor dem 50. Heimpflichtspiel ohne Niederlage. „Wir müssen den Flow, den wir zuletzt hatten, wieder aufnehmen“, sagte Rose. Die Gegenpressing-Spezialisten halten auf die Liga bezogen in Wals-Siezenheim bei 33 Partien in Folge ohne Niederlage. „Man sollte sich keine Gedanken drüber machen“, meinte Rose zum Heimlauf, der am 3. Dezember 2016 begann. Für Stefan Lainer bedeutet er immerhin eines: „Das gibt eine gewisse Sicherheit und den Glauben an die eigene Stärke.“

Gegen Innsbruck dürfte man freilich ohnehin nicht ins Grübeln kommen. Auch wenn Rose vor einem „wirklich unangenehmen Gegner, der stark auf Umschaltspiel setzt“, warnt. Das Selbstvertrauen der Mozartstädter ist jedenfalls riesig. Kein Wunder, schließlich wurden in bisher 18 Saisonpartien 16 Siege und 2 Remis geholt.

Gespielt wird auf dem neuen Rasen, mit dessen Verlegung am Tag nach dem 2:0 gegen Celtic Glasgow begonnen worden war. Auf diesem Untergrund soll auch der Erfolgslauf von zwölf ungeschlagenen Liga-Spielen (acht Siege, vier Remis) gegen Innsbruck prolongiert werden.