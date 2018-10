Alle neune für Wattens: Tabellenführung mit Sieg ausgebaut

Von Tobias Waidhofer

Wattens – Die WSG Wattens musste sich gegen die OÖ Juniors nur kurz schütteln, um nach dem 0:1-Rückstand stark zurückzuschlagen: Mit einer blitzsauberen Leistung und einem 4:1-Sieg baute die Silberberger-Truppe die Tabellenführung in der 2. Liga aus.

Zehn Minuten Anlaufzeit hatten sich die Teams vor 1050 Zuschauern genehmigt, bevor sie so richtig Fahrt aufnahmen: In Minute elf fand Oliver Filip nach Traumpass von Benni Pranter den ersten Sitzer vor, aber leider auch seinen Meister in LASK-Goalie Tobias Laval. Auf der anderen Seite musste nur zwei Zeigerumdrehungen später Ferdl Oswald gegen Valentin Grubeck retten. Die OÖ Juniors, die ja zuletzt BW Linz in die Schranken gewiesen hatten, präsentierten sich wie erwartet als spielstarker und bissiger Gegner. Trotzdem blieb die WSG Herr im Ring und hatte Pech, dass ein Jurdik-Treffer wohl fälschlicherweise wegen Abseits aberkannt wurde (21.).

Der Ball lief weiter ansehnlich durch die WSG-Reihen, das Tor schossen aber die Gäste: Nach ganz starkem Assist von Nicolas Meister traf Grubeck zum 0:1 (33.). Ein Schlag in die Magengrube, der die Tiroler nur noch wütender machte. Doch das Anrennen schien vergeblich, bis Benni Pranter das Leder in der 45. Minute über die Linie drückte. Ein Ausgleich zu einem idealen Zeitpunkt.

Der zweite Durchgang begann dann nicht minder ideal: Eine Jauregui-Flanke köpfelte Gugganig in die Mitte, wo Milan Jurdik vollendete (48.). Es war der gerechte Lohn für eine insgesamt richtig gute Offensiv-Leistung der Wattener. Doch es galt die defensive Konzentration hochzuhalten, denn so einfach wollten sich die Oberösterreicher nicht geschlagen geben. Mit der Einwechslung von Kevin Nitzlnader und der Umstellung auf Viererkette rührte Trainer Thomas Silberberger dann nach 66 Minuten zusätzlich Beton an. Das Tempo war jetzt draußen aus der Partie, was der WSG Wattens ziemlich gut ins Konzept passte.

Am Ende konnten sich die Tiroler es sogar leisten, einen Elfmeter (Jauregui) zu verschießen, weil zuerst Benni Pranter einen Freistoß aus 20 Metern zum 3:1 ins Netz jagte (92.) und Sebastian Santin einen zweiten Strafstoß verwertete (94.). Die Tiroler bauten am „pinken Freitag“, das Match stand im Zeichen der Krebsvorsorge, die Tabellenführung aus, weil sowohl BW Linz (1:1 in Horn) als auch Ried (0:0 in Lafnitz) Punkte liegen ließen. „Es war ein hochverdienter Sieg, wir hätten nur viel mehr Tore schießen müssen“, meinte Trainer Thomas Silberberger. Die WSG Wattens ist nun bereits neun Spiele ungeschlagen.