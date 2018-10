ManCity schoss Burnley ab und thront weiter an der Ligaspitze

Manchester – Der englische Meister Manchester City hat die Tabellenführung in der englischen Premier League am Samstag eindrucksvoll verteidigt. Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola deklassierte vor eigenem Publikum den FC Burnley mit 5:0 und ist in dieser Saison weiter ungeschlagen.

Für die ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic und Sebastian Prödl verlief die neunte Runde unterschiedlich: Während Arnautovic bei West Hams 0:1-Derbyniederlage gegen Tottenham Hotspur die sechste Niederlage bezog, kam Prödl beim 2:0-Sieg von Watford in Wolverhampton zu seinem Saisondebüt in der Liga. Der Steirer wurde beim fünften Ligasieg seiner siebtplatzierten „Hornets“ in der 75. Minute eingewechselt.

Beim englischen Meister Manchester City bewiesen mit Sergio Aguero (17.), Bernardo Silva (54.), Fernandinho (56.), Riyad Mahrez (83.) und Leroy Sane (90.) gleich fünf Spieler Torabschluss-Qualitäten. Der belgische Mittelfeldstar Kevin De Bruyne gab in der zweiten Hälfte nach längerer Verletzungspause zudem ein vielbejubeltes Comeback.

West Ham fehlte trotz ansprechender Leistung beim 0:1 gegen Tottenham die Durchschlagskraft. Arnautovic war bei den Hammers als Mittelstürmer wieder ein Aktivposten, hatte aber dreimal gegen den französischen Weltmeister-Torhüter Hugo Lloris das Nachsehen (48./Kopfball, 60., 89.). Für Tottenham war es der vierte Ligasieg nacheinander. (APA)