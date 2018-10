Trotz Ronaldo-Treffer: Juventus Turin ließ erstmals Punkte liegen

Italiens Rekordmeister Juventus Turin büßte im neunten Ligaspiel der Saison die ersten Punkte ein. Gegen den CFC Genua kamen die Turiner am Samstagabend im Heimspiel nur zu einem 1:1. Der mehrmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hatte die Hausherren in der Begegnung der Serie A bereits in der 18. Minute in Führung gebracht. Daniel Bessa (67.) sorgte dann für den Ausgleich des momentanen Tabellen-Zehnten.

Mit 25 Punkten aus neun Spielen bleiben die Turiner souveräner Spitzenreiter in Italien. Bei Genua blieb der Pole Krzysztof Piatek erstmals in einem Ligaspiel in dieser Saison ohne Torerfolg. Der 23-Jährige hatte in den ersten sieben Spielen neun Treffer erzielt. (dpa)