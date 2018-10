Frankfurt rettet Punkt in Nürnberg, Leipzig gegen Schalke endete torlos

Nürnberg – Eintracht Frankfurt hat am Sonntag in der deutschen Bundesliga dank eines Treffers in der Nachspielzeit eine Niederlage abgewendet. Joker Sebastien Haller traf beim 1. FC Nürnberg in der 92. Minute zum 1:1-Endstand und verhinderte für die Elf des Vorarlberger Trainers Adi Hütter die erste Pleite nach zuletzt fünf Pflichtspielsiegen.

Adam Zrelak hatte den „Club“, für den Georg Margreitter in der Innenverteidigung durchspielte, gerade einmal zwei Minuten nach seiner Einwechslung in Führung gebracht (78.).

Im vermeintlichen Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Schalke fielen am Sonntagnachmittag keine Tore. Die ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf (57.) und Guido Burgstaller (89.) wurden bei den Gästen eingewechselt. Auf der Gegenseite wurden Stefan Ilsanker (68.) und Konrad Laimer (80.) ausgewechselt. Leipzig verpasste den Sprung auf Platz drei in der Tabelle. Schalke hängt weiter auf Rang 15 fest. (APA,TT.com)