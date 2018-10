Fan-Schlägerei in der Innenstadt: Ärger und Bestürzung bei Wacker

Von Florian Madl und Tobias Waidhofer

Innsbruck – Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich am Sonntag Bilder vom Aufeinandertreffen der Wacker- und Austria-Fans in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße, in sozialen Netzwerken gingen die Emotionen hoch. Knapp 40 Fans prügelten am Samstagnachmittag, manche unter Zuhilfenahme von Klappstühlen, aufeinander ein. „Eine inszenierte Geschichte“, wie Wacker-Präsident Gerhard Stocker glaubt. Seiner Stimme war Enttäuschung und Ärger zu entnehmen, hatte man doch die Sicherheitslage rund um das Tivoli-Stadion im Griff. Dort sollten sich unter der Regie von Oberstleutnant Wolfgang Ostheimer 160 Exekutivbeamte formieren, der Einsatz in der Innenstadt kam indes wie aus heiterem Himmel.

Innsbrucks FP-Stadtrat Rudolf Federspiel meldete sich am Tag danach in einer Aussendung zu Wort: „Die massiven gewalttätigen Ausschreitungen hätten von der Tiroler Exekutive verhindert werden müssen.“ Drei vorübergehende Festnahmen (§ 91 Strafgesetzbuch/Raufhandel) waren die Folge, angesichts einer Fülle von zur Verfügung stehendem Videomaterial und einer daraus resultierenden Lichtbildmappe wurden im Stadionbereich weitere Unruhestifter einvernommen. Auch von den Daten der eingesammelten Mobiltelefone erhofft man sich Hinweise.

Ich verurteile Gewalt in jeder Form, der Vorfall wirft uns wieder weit zurück. Gerhard Stocker, Wacker-Präsident

Federspiel sprach in seiner Aussendung von Passanten, die um Hilfe gerufen hätten, und kommt zum Schluss: „Gerade Klubs, die für ihre radikalen Fußball-Rowdies bekannt sind, müssen vom Ort der Ankunft in Innsbruck bis zum Fußballplatz eskortiert werden und dürfen nicht mehr ins Stadtzentrum vorgelassen werden.“ Aus Sicht von Wacker-Präsident Gerhard Stocker habe man alles unternommen, um derartige Szenen zu verhindern: „Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Wir sind mit den Behörden und Fans in ständigem Kontakt und haben allein für diese Saison 200.000 Euro an Sicherheitskosten budgetiert. Aber was sich außerhalb des Stadions abspielt, können wir nicht beeinflussen.“ Die Vereine seien mit dieser Situation überfordert, glaubt Stocker.

Der schwarzgrüne Vereinssprecher Felix Kozubek bedauert die Vorfälle: „Denn im Tivoli sorgen die Fans für Stimmung, protestieren gegen das Schlafverbot in der Innenstadt und sammeln bei jedem Heimspiel Spenden für Obdachlose.“ Notiz am Rande: Ein Nachspiel wird auch der unerlaubte Einsatz von Pyrotechnik seitens der Austria-Fans haben.