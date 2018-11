Gladbach schob sich mit Sieg gegen Düsseldorf auf Platz zwei vor

Vier Tage nach der 0:5-Pleite im Pokal gegen Bayer Leverkusen eroberte Borussia Mönchengladbach den zweiten Tabellenplatz in der deutschen Bundesliga zurück. Beim 3:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf gelang den Gladbachern am Sonntag der achte Heimsieg in Serie. Der Aufsteiger hingegen kassierte bereits die sechste Niederlage nacheinander, ist seit sieben Spielen ohne Sieg und steht punkt- und torgleich mit dem VfB Stuttgart am Tabellenende. Im ausverkauften Borussia-Park erzielten Thorgan Hazard (48./Handelfmeter,82.) und Jonas Hofmann (67.) die Treffer für die Gastgeber. (dpa)